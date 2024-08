Hamdija za Net.hr o unosnom biznisu, prijavi u novi reality i obožavateljicama

O popularnosti prvog hrvatskog reality showa "Big Brother" priča se već gotovo dva desetljeća, a gotovo da nema tko početke 2000-ih nije proveo vegetirajući na RTL programu u iščekivanju novih epizoda ljubavnih zapleta, svađa i drama koje su se tamo odvijale. Finale emisije tada je pratio rekordan broj od čak 1,800,000 gledatelja, a svi se sjećaju i Hamdije Seferovića, danas 45-godišnjaka, simpatičnog trgovca koji je odnio pobjedu zajedno s milijunskim iznosom u drugoj sezoni i o kojemu je čak snimljen i prilog za BBC televiziju.

Popularnost je, zajedno s novčanim iznosom, Hamdija te davne 2005. godine iskoristio do maksimuma i bacio se u poduzetničke vode, a sada je za Net.hr ispričao gdje se danas nalazi, je li i dalje prisutan u biznisu s apartmanima, prepoznaju li ga na ulici, a progovorio je i o dugogodišnjem braku sa suprugom Alisom Seferović.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Privatni album

Hamdija već godinama, kako kaže, ljeto provodi na relaciji Zagreb-Rovinj gdje je zaradu od "Big Brothera" uložio u morski turizam. Od dobiti jednog apartmana novac je reinvestirao u drugi, a danas se može pohvaliti s više nekretnina i restorana. Iako je zadovoljan svojim poslom, kao i prilično ostvaren, jedino mu je žao što ni ovoga ljeta neće imati priliku otići na zasluženi odmor.

"Tako je već godinama, nažalost. Tijekom ljeta radimo na moru i teško da se u tom periodu uspijemo odvojiti od posla." Ipak, kada je riječ o odmoru, Hamdija najbolje zna kako ga iskoristiti, a već godinama tradicionalno putuje na Tajland koji je i izdvojio kao svoju najdražu destinaciju.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Uvijek pitam turiste zašto se već godinama vraćaju kod nas u Rovinj. A onda sam shvatio kako i ja radim istu stvar. Tajland je vrlo egzotična destinacija, vraćamo joj se već godinama unazad. Plaže su prelijepe, lokacija je izvanredna", rekao je bivši sudionik "Big Brothera" o svojoj oazi koju vjerno bira.

Foto: Privatni album

Hamdija nam je otkrio i bi li se odvažio na novo televizijsko iskustvo. "Znate što, sada kad sam posložio sve što sam imao u životu, što se tiče posla i drugih stvari, mogu vam reći da bih." Ukoliko bi imao priliku, kaže da mu je od trenutnih televizijskih formata najzanimljivija "Farma", koja se trenutno snima na RTL-u.

"'Ljubav je na selu' nije za mene; u braku sam se ostvario pa ne bih išao ni u 'Brak na prvu', a zanimljiva mi je 'Farma', tamo bih možda otišao."

Foto: Privatni album

Još su ranih 2000-ih žene ludovale za crnim i stasitim zavodnikom, a možemo se složiti kako u 46. godini izgleda čak i bolje nego tada. Njegovoj Alisi svakako nije lagano što se tiče konkurencije, no Hamdija ne vidi nikoga osim svoje supruge. "Ne bih rekao da me žene opsjedaju, ali im je svakako drago kada me vide", rekao je kroz smijeh Hamdija, koji je sa suprugom Alisom u braku već 26 godina.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Otkrio je i koja je tajna sretnog odnosa. "U braku je jako važno razumijevanje i povjerenje. Ima mnogo ljudi koji na prve nesuglasice pokupe svoje kofere, a puno je teže ostati i riješiti probleme koji su nastali. Upravo zbog toga, Alisa i ja funkcioniramo već toliko dugo." Njegova supruga pomaže mu u biznisu, a bez nje kaže: "Ama baš ništa ne bi bilo moguće." Kako je istaknuo, Alisa se bavi gostima i restoranom, dok Hamdija rješava papire i financijski aspekt posla.

Prije tri godine ostvario se i u ulozi djeda; naime, njegova kći Lorena na svijet je donijela predivnu djevojčicu. Kako je ranije istaknuo, njegova djeca nisu bila ni blizu slatka kao njegova unučica, a upravo je njihov odnos opisao kao najposebniji. "Imamo nevjerojatan odnos i to je jedna ljubav koju ne mogu uopće opisati. Takav je bio i moj otac s Lorenom, a kako je rasla, tako ju je volio samo još više", rekao je pa dodao kako je uloga djeda izvanredno iskustvo.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Seferović je istaknuo i kako ga, i nakon 19 godina od završetka showa, ljudi i dalje vrlo često prepoznaju na ulici, a ispričao je i najnoviju anegdotu s dostavljačem pizze.

"Jučer sam baš otvorio dostavljaču vrata, a on me pogleda i kaže: 'Pa ti si Hamdija!' Dobio bih bakšiš i da mi to nije rekao", našalio se za kraj simpatični poduzetnik.

POGLEDAJTE VIDEO: Pobjednik druge sezone 'Big Brothera' nakon 19 godina o iskustvu sudjelovanja