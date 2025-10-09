Halid je svoju tešku dijagnozu otkrio sasvim slučajno: 'Bio je to veliki šok'

Pjevač Halid Bešlić preminuo je u 72. godini nakon kratke borbe s opakom bolešću. Legenda narodne glazbe vodila je bitku do posljednjeg trenutka u bolnici u Sarajevu, a da je teško bolestan, saznao je sasvim slučajno.

Halid je odveo suprugu Sejdu na liječnički pregled, budući da se ona već neko vrijeme bori s narušenim zdravljem. Kada je doktor ugledao pjevača, preporučio mu je da obavi liječnički pregled jer ne izgleda baš najbolje.

Foto: Almir Panjeta/halopix

"Kada su Sejda i Halid došli na njezin pregled, liječnik je primijetio da Halid izgleda loše te mu preporučio da i on napravi pretrage. Halid je pristao i tada se otkrilo pravo stanje – dijagnosticiran mu je rak jetre. Bio je to veliki šok za cijelu obitelj. Iako se posvetio terapijama, najvažnije mu je i dalje bilo Sejdino zdravlje. Brinuo se o njoj do posljednjeg dana", otkrio je izvor za Kurir.

'Sve se dogodilo brzo'

"Halid je znao za svoju dijagnozu, ali nitko mu nije rekao koliko je stanje zapravo ozbiljno i da je bolest zahvatila više organa. On i Sejda bili su smješteni u istoj bolnici, u sobama jednu do druge. Sejda je potom puštena kući, a smrt voljenog supruga teško joj je pala. Sve se dogodilo jako brzo", ispričao je.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/pixsell

Izvor blizak obitelji Bešlić dodao je i kako je Halid prije dva mjeseca održao koncert u Banjoj Luci, a tada je sjedio na koncertu jer mu nije bilo dobro.

Podsjetimo, komemoracija i sahrana pjevača Halida Bešlića održat će se u ponedjeljak, 13. listopada, u Sarajevu. Komemoracija će biti održana u Narodnom kazalištu u Sarajevu s početkom u 11 sati, gdje će se okupiti brojni prijatelji, kolege, članovi obitelji i obožavatelji kako bi odali počast ovom glazbenom velikanu. Nakon komemoracije, u 13 sati održat će se pogrebna ceremonija u Gazi Husrev-begovoj džamiji, a Halid Bešlić bit će pokopan na gradskom groblju Bare u 15 sati.