NEŠTO NAM URANIO BOŽIĆ / Hailey Bieber i Bella Hadid provociraju u vrućem donjem rublju: Halteri, čarape, tangice... Kojoj bolje pristaju?

Božić se bliži! To potvrđuje i popularni brend Victoria's Secret koji je već predstavio kampanju pod nazivom "Victoria's Secret Holiday Campaign" u kojoj će se pojaviti modeli Hailey Bieber i Bella Hadid. Zajedno s ostalim damama predstavit će novitete donjeg rublja i dodataka za blagdansko razdoblje, a kako to sve izgleda - provjerite u našoj galeriji. No, oprez radi se o vrlo vrućim fotografijama!