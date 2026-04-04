Stigla je 'posebna dostava': Poznata glumica i zvijezda američkog nogometa postali roditelji

Glumica Hailee Steinfeld (29) i zvijezda američkog nogometa Josh Allen (29) podijelili su sretnu vijest o rođenju svoje prve kćeri. Učinili su to na jedinstven način, objavom na Instagram profilu Beau Society, lifestyle brenda koji je osnovala Steinfeld, a objava je umjesto fotografije novorođenčeta prikazala šarmantnu ilustraciju.

"Posebna dostava... Naša djevojčica je stigla!!" stoji u opisu objave koja je raznježila pratitelje. "Osjećamo se nevjerojatno zahvalno i blagoslovljeno te uživamo u ovim prvim trenucima. Puno vam hvala na ljubavi i lijepim željama." Poruku su potpisali s "Ljubav, Hailee i Josh", potvrđujući tako vijest koju je javnost s nestrpljenjem iščekivala.

Objava prikazuje ilustraciju u retro stilu, nalik onima iz dječjih slikovnica. Roda u letu nosi zavežljaj u kojem se nalazi beba, a na samom zavežljaju ističe se logo brenda Beau Society - stilizirano slovo "B" unutar ružičastog srca. Ovaj kreativan i intiman način objave u skladu je s pristupom koji par njeguje prema javnosti.

Vjenčali se u svibnju 2025. godine

Podsjetimo, oskarom nominirana glumica Hailee Steinfeld i Josh Allen, zvijezda Buffalo Billsa i jedan od najboljih igrača NFL-a, vjenčali su se u svibnju 2025. godine. Vijest da očekuju prinovu podijelili su u prosincu iste godine putem newslettera Beau Society, a obožavatelji su od tada pratili svaki korak. Iščekivanje je dosegnulo vrhunac sredinom ožujka na dodjeli Oscara, kada je glumac Michael B. Jordan, kolega iz filma Sinners za koji je Steinfeld dobila pohvale kritike, u svom govoru spomenuo da je Hailee kod kuće i "sprema se dobiti bebu".

Intimni trenutak podijeljen s cijelim svijetom

Odluka da se vijest objavi putem profila Beau Society nije slučajna. Steinfeld je pokrenula ovu platformu 2024. godine kao način za stvaranje dublje veze s obožavateljima, dijeleći sadržaj o modi, wellnessu i osobnim trenucima. Ime "Beau" je njezin obiteljski nadimak, što cijeloj priči daje dodatnu osobnu notu. Kroz Beau Society, glumica je često dijelila priče o svom životu u Buffalu i povezanosti s navijačkom zajednicom "Bills Mafia", kojoj pripada i njezin suprug.

Par je poznat po tome da čuva svoju privatnost, stoga ne čudi što još uvijek nisu otkrili ime djevojčice niti točan datum rođenja, iako se pretpostavlja da je rođena krajem ožujka ili početkom travnja. Unatoč tome, čestitke pristižu sa svih strana. Među prvima se oglasio i Allenov klub, Buffalo Bills, koji je na društvenim mrežama proslavio vijest, nazvavši svog igrača "Girl Dad" (tata djevojčice).

