Grupa Dalmatino za Net.hr: 'Sviramo ljubavne pjesme, ne volimo se petljati u politiku'

Grupa Dalmatino, jedan od omiljenih glazbenih sastava na domaćoj sceni, sutra, 15. veljače, priprema spektakl za svoje obožavatelje. Njihovi su koncerti već godinama sinonim za vrhunsku atmosferu, snažne emocije i nezaboravne glazbene trenutke. Koncert je prvotno trebao biti održan 20. prosinca prošle godine, no zbog tragičnog događaja u Osnovnoj školi Prečko bio je odgođen. Povodom sutrašnjeg koncerta otkrili smo koji im je najdraži nastup i što publika može očekivati.

"Naravno da ima veze s Valentinovom. Mi smo već ranije imali dogovoren termin za Zadar, Višnjik, pa je to bio najbliži mogući datum. Poznato je da Dalmatino svira ljubavne pjesme, ne volimo se petljati u politiku, i to nam se učinio kao najbolji mogući datum", otkrio je Ivo Jagnjić, jedan od osnivača i vokalist benda.

Pripreme za koncerte sastavni su dio svakodnevnog rada grupe Dalmatino, a Jagnjić ističe kako ih intenzivni nastupi drže u vrhunskoj formi: "Svi oni koji nas prate znaju da od završetka pandemije nastupamo jako puno, i svaka prethodna svirka zapravo je priprema za narednu. Razlika je jedino što ovakve dvorane iziskuju veći broj članova benda, pa nas je u ovakvim situacijama čak devet na bini. Uz standardnu postavu od pet članova, tu su i perkusionist te tri prateće pjevačice. No, to je ekipa koja se poznaje dugi niz godina i nije slučajno tu, funkcioniramo odlično i nema većih problema. Rekao bih da smo uhodani mehanizam."

Foto: Zeljko Hladika / Pixsell Grupa Dalmatino

Grupa Dalmatino na sceni je od 1998. godine, a uživo nastupa od 2001. Iza njih su brojni koncerti, no neki su se posebno urezali u sjećanje. "Teško je izdvojiti samo jedan, ali ako moram, to bi bio nastup na Gripama u našem rodnom Splitu, zatim ona tri legendarna koncerta u Lisinskom kada je priča o Dalmatinu doživjela svoj procvat, te, naravno, koncert u Areni Zagreb. Kroz godine smo nastupali na mnogim emotivnim koncertima, posebice među prekomorskom dijasporom, no ova tri koncerta imaju posebno mjesto u našim srcima."

Bubnjar benda, Zdravko Sunara, otkrio je što publika može očekivati od njihovog nastupa te je najavio nekoliko iznenađenja. "Od grupe Dalmatino se uvijek može očekivati pošten nastup, dobre pjesme, uigran bend, puno pozitivne energije i veselih vibracija te veliko srce. Predstavit ćemo i nekoliko zanimljivih gostiju i vjerujemo kako će to biti divna večer", rekao je Sunara.

Dok neki izvođači imaju svoje specifične pripreme prije izlaska na pozornicu, članovi Dalmatina kažu kako nemaju određene rituale, već jednostavno uživaju u glazbi i isčekuju trenutak kada će stati pred svoju vjernu publiku. "Nemamo rituale, veseli nas glazba i nestrpljivo iščekujemo izlazak na binu. Na samom početku koncerta imamo malo pozitivne treme, no ona brzo nestaje i ustupa mjesto opuštanju i uživanju u glazbi te kontaktu sa svima koji s nama uglas pjevaju", dodao je Sunara.

S obzirom na to da je Valentinovo, grupa Dalmatino nerijetko svjedoči posebnim trenucima ljubavi na svojim koncertima. Jedan od njih su i prosidbe, koje su već postale nezaboravni momenti njihovih nastupa. "Bilo je takvih slučajeva. Uvijek su bili ugodni i ispunjeni srećom i ljubavlju. Jako smo počašćeni kada nas mladići žele blizu u svojim najvažnijim životnim događajima. Ljubav iznad svega", zaključio je Sunara.

