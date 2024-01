Poznati holivudski glumac i komičar Jim Carrey danas slavi 62. rođendan koji je nedavno proslavio u društvu poznatih faca, odlučivši da je poklone ove godine zaslužio nešto ranije.

U njegovu su društvu bile filmske zvijezde Adam Sandler i Dustin Hoffman, ali i njegov prijatelj, kralj talk showa Jimmy Kimmel. Osim njih, ondje su se našli i komičari Seth Green, Bill Burr i Jeff Ross.

Foto: Profimedia

Jim je u posljednje vrijeme prihvatio rokerski stil, a najviše pažnje privlači njegova duga kosa na koju mnogi nisu navikli.

Foto: Profimedia

Glumac je karakterističan po svojim smiješnim izrazima lica koje ne propušta uključiti u svoje uloge, a zanimljivo je da ih je počeo vježbati već s osam godina odrastajući u Torontu.

Nakon što je pred zrcalom radio grimase, otkrio je da ima poseban talent koji smo kroz godine s užitkom pratili.

Školu je napustio 1978. kako bi pomogao uzdržavati svoju obitelj radeći kao domar dvije godine u tvornici, a profesionalno je debitirao kao stand-up komičar u klubu u Torontu tek s 15 godina.

Osim što je u pitanju izvanredan glumac i komičar, Jim je i tehnički briljantan mimičar koji se može pohvaliti s više od 100 karakterizacija.

Holivudske zvijezde izuzetno poštuju ovu glumačku ikonu koja nema problema s primjećivanjem nepravde i davanjem mišljenja onda kada je to potrebno.

Tako je nakon incidenta na dodjeli Oscara, glumcu Willu Smithu uputio oštru kritiku koju je svakako zaslužio svojim ponašanjem, a sve nakon što je ošamario glumca i voditelja Chrisa Rocka nakon što se Chris našalio s bolešću njegove supruge.

"Smučilo mi se od ovacija. Čini da je to što se dogodilo jasan dokaz da više nismo face kakve mislimo. Da sam ja bio voditelj, tužio bih Willa za 200 milijuna dolara jer će videosnimka te pljuske biti tu zauvijek i posvuda. Ta će uvreda trajati dugo, dugo. Ako želite vikati i pokazati svoje nezadovoljstvo, recite to na Twitteru jer je to u redu. No, nemate pravo popeti se na pozornicu i tresnuti nekog u lice jer je nešto rekao što vam ne paše", rekao je tada glumac.

