Poznati holivudski glumac i komičar Jim Carrey proslavio je 62. rođendan deset dana ranije i to u društvu poznatih glumaca Adama Sandlera i Dustina Hoffmana, ali i televizijskog voditelja Jimmyja Kimmela.

Mnogi su se iznenadili njegovim izgledom koji je znatno drugačiji od uobičajenog. Glumac je pustio kosu do duljine koja mu je dovoljna za jednu pletenicu ako ju poželi, a većina je njegovu iznenadnu promjenu usporedila s hippy stilom.

Carrey je uz smijeh i čestitke, večer završio slavljeničkom tortom i hrpom darova.

Zanimljivo je da se u posljednje vrijeme puno pričalo o dobrom prijatelju glumca Jimmyju Kimmelu koji mu se pridružio na proslavi.

Voditelj je bio povezan sa seksualnim predatorom Jeffreyem Epsteinom, a kasnije su se spekulacije pokazale netočnima jer se njegovo ime nije pojavilo ni u jednom sudskom dokumentu ni izjavi svjedoka.

Podsjetimo, Jim Carrey je jednom prilikom za medije naglasio kako sanja o mirovini još od svoje uloge u igrano-animiranom filmu 'Sonic: Super jež' 2022. godine.

"Da, idem u mirovinu. Vjerojatno. Poprilično sam ozbiljan. Ovisi, ako mi anđeli nebeski donesu neki scenarij ispisan zlatnom tintom, neki za koji ću shvatiti da je iznimno bitno da ga ljudi vide, možda ću nastaviti raditi. No, uzimam stanku. Doista volim miran život, volim stavljati boju na platno, volim svoj duhovni život - rekao je Carrey u intervjuu nakon premijere Sonica u kojem igra dr. Robotnika - I, možda to nikad niste čuli iz usta neke slavne osobe od početka vremena, no meni je dosta. Dosta sam napravio. I mene je dosta", rekao je tada.

