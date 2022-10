Politolog i predsjednik Foruma za strateške studije i bivši zastupnik u Narodnoj skupštini, Neven Cvetićanin bio je gost u jutarnjem programu srpske televizije K1. Emisiju je vodila poznata voditeljica i supruga pjevača Željka Joksimovića Jovana Joksimović.

Ono što je gost tijekom razgovora u jednom trenutku kazao poznatoj voditeljici mnogi su ocijenili uvredljivim i mizoginičnim, a vidno uvrijeđena i uzrujana izrečenim bila je i sama Joksimović, piše Mondo.rs.

"Jovana, lijepa ste žena, al’ ovo ni za vas nije teško", kazao je u jednom trenutku Cvetićanin, na što je Jovana uzvratila: "Što ste to sad rekli? Lijepa ste žena, ali nije ni za mene teško da shvatim?‘‘

Politog je pokušao ignorirati njenu primjedbu i nastavio je pričati, no voditeljica mu je potom rekla: "Preko ovoga ne mogu prijeći. Znate li koliko je bilo ružno ovo što ste rekli? Razumijete li to? Nikada mi se to nije dogodilo".