Splićanin Toni Šćulac (32), koji je poznat i kao Gospodin Savršeni, nedavno je prekinuo vezu sa sedam godina starijom Stankicom Stojanović iz Banja Luke. Njih dvoje upoznali su se i zbližili u popularnom RTL-ovom showu, a Toni je za Večernji list progovorio o njihovom bolnom prekidu.

"Jedine detalje koje želim reći vezano za prekid sa Stankicom jest da je istina da smo prekinuli našu vezu i da nismo više zajedno. O toj ženi mislim sve najbolje i nema nikakve zle krvi između nas. Svjestan sam toga da smo bili javni par zato što smo se upoznali u reality showu 'Gospodin Savršeni'. Isto tako sam svjestan dok smo bili zajedno da smo dijelili detalje i lijepe trenutke iz privatnog života s javnosti", rekao je Toni za Večernji te najavio svoje povlačenje iz javnosti.

"No svjestan sam i toga da sam rekao nakon što završim s realityjem da me ne zanima svijet showbiznisa i da ne planiram dalje dijeliti svoju privatnost. Ja sam jedan običan momak i profesor na fakultetu koji je vidio svijet showbiznisa i bilo mi je to sve zanimljivo, ali mene to osobno više ne privlači. Ne želim iznositi detalje prekida kada smo i zašto okončali našu vezu. Odlučio sam i to da svoj ljubavni život više ne planiram dijeliti s javnosti."

Toni je ovoga ljeta proveo četiri mjeseca u Rigi u Latviji, gdje je bio gostujući profesor. Iako namjerava poslovno više boraviti u inozemstvu, on se ne namjerava odseliti iz Splita, a otkrio je i želi li da mu buduća partnerica bude Splićanka.

'U teoriji bih volio pronaći neku Splićanku

"U teoriji bih volio pronaći neku Splićanku i da živimo zajedno. Ali, ipak, mislim da nema smisla ograničavat se zato što ljubav ne bira. Na primjer, sutra se mogu zaljubiti u djevojku koja živi vrata do mene, a mogu i u onu koja živi na drugom kraju svijeta", rekao je.

"Mislim da daljina ne bi trebala biti prepreka i ako se zaljubim u neku djevojku koja živi daleko od mene da neću zbog toga reći: 'Eh, ništa od toga'. Malo sam se bio i šalio kada sam dobio ponudu za to radno mjesto u Latviji pa sam rekao: 'Ako bi uz to došla i jedna Latvijka i ako bi se zaljubio, možda bih je i prihvatio'. Kada bi se tako nešto dogodilo da mogu kao i sada putovati i raditi što volim i da još uz to dođe i ljubav, zašto ne", dodao je.

Toni je čvrsto odlučio da se više neće pojavljivati u reality emisijama.

"Sto posto sam odlučio da ne postoji šansa da me vidite u nekim sličnim formatima kao što je show 'Gospodin Savršeni'. I prije tog showa sam govorio da nemam ništa protiv takvih formata i da mi je to u jednu ruku i zabavno. No shvatio sam da taj svijet nikako nije za mene dugoročno. Nemam ništa protiv toga, dapače, ali ja se osobno ne vidim u tom svijetu. Jedini način da ćete me ponovno vidjeti na malim ekranima jest da se pokrene neki program o znanosti pa da mogu govoriti o borbi protiv pseudoznanosti. Volio bih ljudima na neki način približiti znanost", otkrio je.

Ne vjeruje u muško ženska prijateljstva

Toni ne vjeruje u muško ženska prijateljstva, pa stoga on i Stankica neće ostati prijatelji nakon prekida.

"Ja osobno ne vjerujem u muško ženska prijateljstva. Po svojem iskustvu i iskustvu mojih bliskih ljudi sam naučio da ako se muškarac i žena puno zbliže da na kraju to dovede do emocija, barem s jedne strane. Takav odnos na duge staze nije održiv. Mislim da takva prijateljstva dovedu do veze ili do toga da nije prijateljstvo. Ponavljam, između Stankice i mene nema zle krvi, ali naravno da ne mogu biti najbolji prijatelj s nekim s kim sam bio u vezi", istaknuo je.

Toni je otkrio kako se nabolje nositi s prekidom ljubavne veze.

"Život ide dalje, nije kraj svijeta i uvijek se dobro nakon prekida fokusirati na sebe. Nakon što ste analizirali što se pogrešno napravili u takvom ljubavnom odnosu, važno je krenuti dalje i napravit sebe najboljom verzijom. Meni je nakon prekida glavni fokus bio posao i to sam stvarno pojačao te sam imao više vremena za preusmjeriti energiju u tom pravcu. Posao je moja velika ljubav", kazao je te otkrio je li spreman za novu vezu.

"Iako sam znanstvenik i volim sve predvidjeti i kalkulirat s brojevima, mislim da se ne može o tome govoriti. Naravno, najvažnija je kemija između dvoje ljudi. Bilo bi glupo da se itko u svijetu zamara s tako malom stvari kao što je prekid. Istina jest da to bude bolno, ali isto tako vidimo što se sve u svijetu događa. Nastavljamo dalje živjeti život i nikad ne znamo što nam sutra nosi."