U listopadu su se mnogi šokirali kada su odjeknule vijesti o prekidu Stankice Stojanović i Tonija Šćulca, koji su se upoznali u trećoj sezoni showa 'Gospodin Savršeni'.

Nedugo prije prekida, Stankica se u javnosti pojavljivala sama, dok je Toni boravio četiri mjeseca na sveučilištu u Latviji kao gostujući profesor i znanstvenik.

"Nemam komentara. Neću komentirati našu vezu", rekao je Toni ranije za RTL.hr.

Foto: Instagram Foto: Instagram Stankica Stojanović i Toni Šćulac

Nakon prekida, Toni je svoju pažnju usmjerio prema onome što ga najviše ispunjava - poslu profesora fizike i putovanjima. Nedavno je podijelio na društvenim mrežama da se popeo na Kineski zid te da je održao predavanje u Kini.

Podsjetimo, iako su Stankica i Toni često govorili da planiraju zajednički život u Splitu, ipak nije ispalo kako su zamišljali.

"Želimo pronaći mjesto koje ćemo konačno zvati domom za našu malu obitelj i ostvariti zacrtane planove u našim karijerama", rekli su ranije za RTL.hr.

U siječnju su progovorili o vjenčanju.

Foto: RTL Foto: RTL Stankica i Toni

"Kada mi odlučimo da je pravo vrijeme za to, ali definitivno to planiramo sakriti od očiju javnosti i medija. To je nešto samo naše", ispričali su za RTL.hr.

Epizode showa 'Gospodin Savršeni' možete pogledati na platformi Voyo!

