Mijo Matić (30), bivši 'Gospodin Savršeni', oženio se sa svojom djevojkom flautisticom Arianom Piknjač (26). Prve fotke s vjenčanja objavio je na Instagramu.

Potom su mladenci podijelili nekoliko Storyja snimljenih na dan vjenčanja. Posebno dirljiv trenutak bio je kada se Mijo rasplakao kada je njegova buduća supruga stigla pred oltar.

‘Jaooo....Srcu sam svom dao obećanje puno, punooo prije. Ali da će me ovako čopiti i izvoziti‘, napisao je Mijo uz kratku snimku nastalu kad je Ariana s ocem stigla do njega. Inače, Arianin otac je australski glazbenik i glumac Rusmir Piknjač.

Zabava se održala u jednom zagrebačkom restoranu. Ariana je bila prekrasna u jednostavnoj bijeloj haljini dok je ruci držala buket bijelog cvijeća. Mio je nosio crni smoking.

Manja svadba

Njih dvoje ranije su najavili da će imati manju svadbu.

"Bit će manje, intimnije vjenčanje s 50, 60 ljudi. Najuža obitelj, prijatelji i to je to. Bit će to više dnevna svadba, neće trajati do jutra. Odvijat će se preko dana i završiti do ponoći. Bit će intimno, najslađe", kazao je svojevremeno Mijo.