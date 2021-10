Nakon šutnje od mjesec dana na Instagramu, glumac Goran Višnjić odlučio se javiti, i to s fotografijom u crnome odijelu.

"Ne, nisam vas zaboravio. Samo radim na nečemu jako zanimljivom, ali… I kao uvijek, nadam se da će vam se svidjeti", napisao je Višnjić uz fotografiju.

Objavu je u manje od jednog dana lajkalo više od deset tisuća ljudi te je svakako zaintrigirao pratitelje.

Mnogi su zbog izgleda počeli pisati kako bi on mogao biti novi James Bond nakon što se Daniel Craig oprostio od te uloge filmom No Time to Die.

"Novi 007", "Višnjić. Goran Višnjić. 007", "Bio bi odličan James Bond", "Oooh, novi James Bond", "Meni ovo miriši na 'my name is Bond'", "James Bond?! To bi bilo nevjerojatno", nizali su se komentari pratitelja ispod fotografije.

No, tako nešto se ipak ne čini izvjesnim.