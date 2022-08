Legendarni hrvatski tenisač Goran Ivanišević je za Glas Istre ispričao o obiteljskoj tragediji i odricanju njegovih roditelja kako bi uspio u tenisu.

Očeva podrška

Goranov otac Srđan se zaduživao kako bi mu pomogao.

"U meni je otac prepoznao nešto što on nije bio. Bio je profesor na fakultetu. Moji su prodali stan zbog mog tenisa. Bio je to i za mene ogroman pritisak. To je bila lutrija. Istina, bio sam dobar, ali nitko ti ne garantira da ćeš postati vrhunski igrač", ispričao je Ivanišević.

Zatim je dodao: "Na kraju se isplatilo, ali nije bilo lako. Bez te roditeljske pomoći, bez njih da stoje iza tebe, nema tog teniskog saveza koji će te dovesti do uspjeha."

Zaduživanje roditelja

Goran je objasnio da se nekim sportašima roditelji zaduže i riskiraju kako bi pomogli djeci, ali da ne postigne svatko uspjeh.

"U svojoj sam karijeri vidio tenisače na koje bih stavio milijune pa od njih nije bilo ništa, a na neke ne bih stavio pet kuna pa su postali vrhunski tenisači. Nema pravila. Naravno da se vidi tko je talent, ali nije pravilo da će taj uspjeti. Ja sam bio dobar, ali kad sam imao 14 godina trebalo je odlučiti hoću li nastaviti sa školovanjem. Majka i otac su rekli da sam predobar u ovome i da se ne mogu školovati na klasičan način", objasnio je.

Tuga zbog sestre

Gubitak sestre Srđane ga je jako pogodio, ali i motivirao da uspije u životu.

"Roditelji su dobro odlučili, uspio sam u tenisu. Sve je u mojoj karijeri. Pokojna sestra se razboljela, imala je rak i to je bio jedan od motiva da uspijem. Sav taj splet ludila i lošega pretvorio se u nešto dobro", rekao je Ivanišević.

Zarađivanje u tenisu

Ivanišević je prvu ozbiljniju cifru zaradio u Australiji, u četvrtfinalu Grand Slam turnira, oko 40 tisuća australskih dolara (oko 205.000 kuna).

"Tako nešto, možda malo više tih australskih dolara. Čak sam uzeo gotovinu. Nosio sam je doma u jakni. Znam da sam cijeli let bio u njoj. Nisam oka sklopio. Zagrlio sam jaknu. Sjećam se da smo odmah po mom povratku igrali Davis Cup u Beogradu. Znam da sam novac odmah predao ocu. U Australiji sam imao sto dolara uz sebe, a odjednom imam desetke tisuća", ispričao je Ivanišević te dodao da i treneri dobro zarađuju.