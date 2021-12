Bubnjar i menadžer grupe Pravila Igre Goran Belošević i voditeljica Ecija Ivušić naručili su se početkom studenog na romantičnom putovanju u Firenci. Glazbenik je za IN magazin otkrio kako teku pripreme za vjenčanje.

"Ovo je premijerno otkrivanje, da bit će sigurno Pravila igre koji će imati svoj set - (Ivan - Pravila igre će prvi put zasvirati na svadbi i to ti je poanta) da, da ali bit će sigurno još nekih iznenađenja ali to ćemo sve u svoje vrijeme, neće ni oni znati šta ih čeka", kazao je.

Goran je svoju Eciju romantičnom prosidbom oborio s nogu. Zbog toga, od njega mnogi muškarci traže savjet kako da zaprose svoje djevojke.

"Meni su rekli da bi ja trebao otvoriti neku agenciju za kreativu i za iznenađenja kako zaručiti svoju bolju polovicu", rekao je Goran.

'Ukrotila ga je vrlo brzo'

Goranov kolega iz benda Ivan Penezić oduševljen je njegovom zaručnicom.

"Meni je iskreno drago da je napokon našao ženu, a ne curu, to sam rekao u milijun navrata. Netko tko je zreo i dovoljno pametan i netko za koga znam da zna što želi, takav mu je i trebao. Ukrotila ga je vrlo brzo", istaknuo je.

Goran je Eciju zaprosio tijekom privatne i romantične večere u vili Cora u Firenzi.

"On kleči, izgovara, meni se manta, ne znam gdje sam. Next thing histerično jecam, plačem, smijem se, sve u jednom. Kaže on - i hoćeš li. Kažem želim… Rekla sam da. Rekla bih mu da i u krevetu u svom stanu od 45 kvadrata. Ali što da mu radim, zagorčao si je sam život posljednjih mjesec dana. A ja ću mu ga uljepšati u idućih bar 50. Obećajem", napisala je Ecija tada na svom Instagramu.