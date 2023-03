Tako je Petar malo-pomalo postao postajao čest gost u kući Huljićevih te je njihovu djecu, Hanu i Ivana, upoznao dok su oni još bili djeca. S Hanom je 2016. snimio duet "Srce za vodiča", a o toj je suradnji tada ispričao: "Kad sam rekao Tončiju kako bih želio surađivati s Hanom, nije bio najsretniji jer nije želio da ljudi misle kako ju je on gurnuo u to. No, kada je čuo kako je zvučala u studiju, znali smo da je to pun pogodak."