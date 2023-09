Josip Mikulić, suprug glumice Marijane Mikulić (41) nedavno je odselio u Berlin zbog posla, a njegova supruga ne krije koliko je tužna.

'Ode, zorom...'

Glumica je na društvenoj mreži u srijedu podijelila fotografiju na kojoj se nalaze dvije šalice na stolu i istaknula koliko joj je teško.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ode, zorom. Jedina kava koju smo popili zajedno, sami. Doće bona, ne’š ga se stić ni zaželit…A već fali. Moram priznati da je i mene zateklo. Zorom", napisala je glumica.

Podsjetimo, Marijana se prošle godine pohvalila kako je njezin suprug, pročelnik katedre za turizam na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, dobio prestižnu stipendiju u Njemačkoj, a zbog toga je morao odseliti u Berlin.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nije prvi put

I ranije je Josip znao otići u Njemačku, a tada su Marijani puno značile riječi podrške koje je dobila od svojih pratitelja.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Dobro je ljudi. Nije to kaoo nekad kad su muževi išli a žene ostavale same brinuti o svemu po godinu dana. Nisam sama, imam ljude i sa sobom doma i u blizini. On će dolaziti, mi ćemo ići k njemu. Nisam zabrinuta ja, pa nemojte biti ni vi", poručila je glumica ranije.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Marijana i njezin suprug imaju trojicu sinova, Ivana, Andriju i Jakova.

POGLEDAJTE VIDEO: Rim, Madrid, Berlin. Stanovnici tri grada troše manji dio plaće na kupovinu ili najam stana nego u Zagrebu. Kako zaustaviti rast cijena?