Glumica Marijana Mikulić (41) s pratiteljima na društvenoj mreži podijelila je kako se provela proteklog vikenda. Marijana je zbog suprugovog poslovnog sastanka otišla u Istru u kampiralište, no nije očekivala da će se tako dobro zabaviti.

Foto: Instagram Foto: Instagram

"Tatin poslovni sastanak pretvorio se u cjelovečernje druženje dvije obitelji, a onda i dvodnevni boravak u ovom predivnom kampu u kojem su nas ugostili naši domaćini. A nas dvoje samo s jednim djetetom. Nakon dugo vremena smo imali taj luksuz! Mogu Vam reći da je more/putovanje s jednim djetetom kao s nijednim! Iako je spektar izazovan na tisuću načina, puno je jednostavnije go with The flow kad je Jaki sam", objasnila je glumica.

Podsjetimo, Marijana sa suprugom Josipom ima trojicu sinova, od kojih je Jakov najmlađi. Glumica na društvenoj mreži često obavještava pratitelje o zdravstvenom stanju sina s obzirom na to da ima poteškoće u razvoju.

Nedavno je otkrila kako se zajedno s obitelji uselila u kuću koju je kupila prošle godine te koju su preuredili.

"Prva noć u kući, Godina i osam mjeseci otkad smo dali kaparu. Godina dana od upisa vlasništva. 11 mjeseci otkad su moj tata i Josip sve razbili i riješili se sve šute. Devet mjeseci otkad su prvi majstori ušli unutra. Još par dana nema tople vode. Čekamo službeno puštanje . Bilo je majstora koji su zavlačili. Bilo je onih koji su 'fušarili'. Ali ima i onih koji su bili top. I još ne daju da dalje dajemo njihove brojeve jer su zatrpani poslom (kakvo čudo, stvarno odlični ljudi i majstori). Zasad samo ova slika jer smo u koferima, paketima, vrećicama. Ali.Dijete u bazenu u vrtu. Majka briše kuhinju, otac grabi lišće po vrtu. Našoj sreći nema kraja. Živjeli vi meni!", napisala je glumica.

