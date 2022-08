Olivia Newton John svoju je karijeru započela kao glazbenica, sredinom 1960-ih godina, kada se kao tinejdžerica pojavila u nizu australskih televizijskih emisija. Prvi joj je hit bio prepjev pjesme Boba Dylana "If Not for You" koji je izašao 1971. godine, a tijekom 1970-ih godina okušala u countryju, folku, rocku i discu. U toj je dekadi imala pet singlova koji su završili na prvom mjestu top ljestvica. Međutim - 1978. godine dogodio joj se "Briljantin", film koji ne samo da je promijenio njen život, već film koji je, bez obzira na preloše filmske kritike, ostao jedan od najuspješnijih glazbenih filmova. Kako je utvrdio Box Office Mojo: u film je uloženo šest milijuna dolara, a zaradio je čak 400 milijuna. Sa samog ga je trona svrgnuo Disneyev mjuzikl "Ljepotica i zvijer".