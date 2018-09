POZNATA GLUMICA IZGUBILA ŽIVCE PRED KAMERAMA: Odšetala do žene koja joj je spomenula sina i opalila joj šamarčinu

View this post on Instagram

Так редко удаётся ни о чём ни думать и ни о чем не париться, а оказывается в этом что-то есть… Сегодня хотелось лежать без движения с пустой головой или беситься с Семиком, а потом вдруг вместе завалиться спать после обеда прямо у моря, ходить медленно и каждый вдох с удовольствием. А у вас часто нега без суеты или как я в попе веник бегаете? И как часто стоит так полежать? И не расслабит ли чересчур? 🧜‍♀️ #чайканапляже #ялтаинтурист #крым #ялта