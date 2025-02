Sa samo 24 godine preminula je Netflixova zvijezda

Južnokorejska glumica Kim Sae-ron tragično je preminula 16. veljače 2025. u dobi od samo 24 godine. Njezino tijelo pronađeno je u njenom domu u Seoulu, a okolnosti njezine smrti trenutno su predmet istrage, iako zasad nema naznaka nasilne smrti. Kim Sae-ron, koja je svoju karijeru započela u devetoj godini, stekla je međunarodnu slavu filmom A Brand New Life (2009.), prikazanom na Filmskom festivalu u Cannesu. Svojim talentom osvajala je publiku u filmovima poput The Neighbor (2012) i A Girl at My Door (2014.), te serijama kao što su Mirror of the Witch (2016.).

Foto: Profimedia

No, njezina karijera doživjela je pad 2022. godine nakon vožnje u pijanom stanju, koji je šokirao javnost. Nesreća u kojoj je prouzročena materijalna šteta dovela je do izrezivanja njezinih scena u Netflixovoj seriji Bloodhounds, u kojoj je trebala imati ključnu ulogu. Osim toga, povukla se iz druge serije, Trolley. Glumica je tada odlučila uzeti stanku i posvetiti se osobnim problemima, a povratak na scenu najavila je kroz kazališnu predstavu Dongchimi 2024. godine, no ni to nije ostvarila.

