Glumac iz popularne osuđen za 26 seksualnih prijestupa: Zlostavljano je djevojčice

Zvijezda britanske serije ''Spolni odgoj'', glumac Alexander Westwood (24), osuđen je na 15 godina zatvora nakon što je proglašen krivim za 26 seksualnih prijestupa, uključujući i seksualne prijestupe nad djecom.

Glumac je trebao biti optužen za 77 seksualnih prijestupa, ali je osuđen za njih 26 radi lakšeg izricanja kazne.

"Upoznao je dvije djevojke od 16 godina i iskoristio svoj položaj da ih zlostavlja. Kada bi nabrajali sve slučajeve, bilo bi stotine tužbi. Koristili ste svoj status poznatog glumca kako bi napadali nevine mlade djevojke. Međutim, porota je odbacila tvoje neslaganje s optužbama i odbacila tvoju priču o okrivljavanju žrtava te je utvrdila da si, kao što je tužiteljstvo navelo, serijski grabežljivac i da je seksualno napastovanje postalo dio tvog životnog stila. Dugo sam razmišljao o jamčevini, ali kao čin milosrđa prema tvojim roditeljima, očekivalo se da ostaneš na kućnoj adresi. Pronađen si prošli tjedan u hotelu u jasnom kršenju uvjeta tvoje jamčevine. Jedna od vaših žrtava rekla je da se osjeća dehumanizirano. Druga je rekla kako se osjećala prljavo radeći samo najobičnije stvari. Ovo je užasno", Glavno kazneno djelo je silovanje", rekao je tužitelj Andrew Wallace i dodao:

"Moram te osuditi za more seksualnih prijestupa tijekom desetljeća tvog života. Niste pokazali nikakvo kajanje i još uvijek predstavljate opasnost za javnost. Porota vas je razotkrila i kao predatora i kao manipulatora. Nakon dugotrajnog suđenja optuženik je proglašen krivim za niz zločina i stoga mu se ne pripisuje nikakva zasluga. Zapravo, on je svoje žrtve nazvao lažljivcima u izvješću prije presude, što je žalosno. On je proizvod lošeg roditeljstva i pornografije. On je serijski seksualni predator, posebno ciljajući djecu. Četiri njegove žrtve su u to vrijeme bila djeca. Ovo je zlostavljanje golemih razmjera. Mogao je biti osuđen za 77 ozbiljnih seksualnih prijestupa, ali to bi bilo nezgrapno za osudu."

Glumac je nakon suđenja na Krunskom sudu u Wolverhamptonu negirao sve prijestupe i tvrdio da su njegove žrtve imale različite motive da ga lažno optuže. Zločini za koje je optužen odnose se na silovanje školarke koja je došla kod njega na poduku glume i seksualno zlostavljanje djeteta u razdoblju od osam godina.

U periodu između studenog 2020. i rujna 2021. silovao je i seksualno napastovao učenicu koja je išla u dramsku školu te ju je poticao na seksualne aktivnosti. Nakon četverotjednog suđenja na Krunskom sudu u Wolverhamptonu, pušten je uz jamčevinu i dopušteno mu je da božićne praznike provede kod kuće.

