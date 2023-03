Glumac Sam Neil u svojim memoarima "Did I Ever Tell You This" otkrio je da se liječi od agresivnog oblika leukemije. "Nisam bio iskren, istina je da možda umirem", rekao je novozelandski glumac u intervjuu za Guardian.

Memoare je počeo pisati nakon što je saznao za bolest, da si skrati slobodno vrijeme koje ima dok prima terapiju.

"Navikao sam raditi. Volim raditi. Volim ići na posao. Volim biti s ljudima svaki dan i uživati ​​u ljudskom društvu i prijateljstvu. I odjednom sam ostao uskraćen za to. I pomislio sam, što sada činiti", rekao je emotivno Neil. Glumac je najpoznatiji po ulozi u filmi "Jurski park".