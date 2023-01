Poznati glumac Fabijan Pavao Medvešek u listopadu je rekao: "Uopće nemam ideju što mi se događa, nisam još svjestan da ćemo postati roditelji."

Ponosni roditelji

Medvešek i njegova supruga Karla Abramović Medvešek postali su roditelji.

Glumac je na svom Instagram profilu objavio fotografiju iz bolnice na kojoj se vidi maleno zamotano dijete te uz fotografiju napisao datum 25.1., što znači da je beba stigla u srijedu.

Roditelji su i prije znali spol djeteta, ali ga nisu željeli otkriti. Nisu ga otkrili ni sada, no bodi s plavim detaljima nagovještava da se možda radi o dječaku.

Glumac se veselio ulozi oca

Fabijan je u listopadu rekao: "Bio sam presretan kada sam doznao da ću postati tata. Karla i ja se jako veselimo. Uopće nemam ideju što mi se događa, nisam još svjestan da ćemo postati roditelji. Istovremeno me obuzimaju strah i sreća. No, do sada sam imao sreće pa vjerujem da ni na ovom polju neću zakazati."