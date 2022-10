Na Netflixu je izašao novi film o glumici Marilyn Monroe "Blonde", no film nije oduševio ni publiku ni kritiku. "Blonde" ne prikazuje pravu Marilyn i nije riječ o njenoj stvarnoj biografiji, već je film nastao po fikcijskom romanu spisateljice Joyce Carol Oates.

U filmu ima nekoliko scena silovanja, a neki gledatelji tvrde kako misle da je redatelj zapravo htio snimati pornografski uradak s pokojnom glumicom. Redatelj Andrew Dominik je jednom javnom priznao da mu jedini dobar film Marilyn Monroe onaj "Neki to vole vruće" te da su u filmu "Kako se udati za milijunaša", sve žene dobro odjevene ku*ve. Isto tako, svi hvale glumicu Anu De Armas.

'Neke scene su mi slomile srce'

"Pokušala sam gledati Blonde, ali nisam mogla izdržati više od 20 minuta, bilo je stvarno okrutno i slomilo mi je srce", bio je jedan od komentara. "Gledala sam 20 minuta ovog filma i odmah sam morala provjeriti društvene mreže da vidim jesam li nešto propustila i gadi li se i drugim ljudima", tvrdi gledateljica.

"Ana de Armas je odlična, ali muškarci su toliko okrutni", pisala je druga."Film je toliko loš da ga ni solidna Ana de Armas nije mogla spasiti", pisao je gledatelj.

Redatelj je o filmu pričao u jednom intervju za Screen Daily.

"To je zahtjevan film. Ako se to publici ne sviđa, to je problem publike. Ovo nije kandidiranje za javnu dužnost. To je NC-17 film o Marilyn Monroe, to je ono što želite, zar ne? Želim otići i vidjeti NC-17 verziju priče o Marilyn Monroe", rekao je Dominik.

Oates je "Blond" opisala kao feministički film. Cilj mu je potaknuti raspravu među suvremenom publikom.

"Način na koji se Kennedy odnosio prema Marilyn Monroe nije bio i još uvijek nije toliko različit od načina na koji se mnogi moćni muškarci, posebno u Washingtonu, ponašaju prema svim ženama osim prema svojim suprugama", rekla je Oates za Vanity Fair France.