Američki glazbenik i suosnivač rock grupe Train, Charlie Colin, preminuo je u dobi od 58 godina. Basist je čuvao kuću prijatelja u Bruxellesu dok je on bio na putovanju, a tragično je preminuo kad se poskliznuo u kadi za vrijeme tuširanja.

Iako detalji smrti nisu potpuno poznati, izvori za TMZ otkrvaju da je Colin pronađen kad su se prijatelji vratili s putovanja pa nije u potpunosti jasno kada se nesreća dogodila.

Njegova majka, duboko potresena smrću svog sina, otkrila je da se Charlie preselio u Belgiju kako bi podučavao glazbu.

Od glazbenika koji je zaradio čak dva Grammyja - za najbolju rock pjesmu i najbolji instrumentalni aranžman uz pratnju pjevača, oprostili su se i članovi grupe koji su mu posvetili emotivnu objavu na Instagramu.

"Kad sam upoznao Charlieja, zaljubio sam se u njega. Bio je najslađi i tako zgodan tip. Napravili smo bend, to je bilo jedino razumno. Njegov jedinstveni bas pomogao je ljudima da nas primijete u San Franciscu i šire. Za njega ću uvijek imati toplo mjesto u srcu. Ti si legenda, Charlie. Šarmiraj anđele", napisali su.

Charlie Colin bio je jedan od originalnih članova grupe Train, zajedno s Monahanom, Robom Hotchkissom, Scottom Underwoodom i Jimmyjem Staffordom. Kao basist, sudjelovao je na prva tri albuma benda: "Train", "Drops of Jupiter" i "My Private Nation".

On i bend postigli su veliki uspjeh hitom "Drops of Jupiter (Tell Me)", koji je dosegnuo 5. mjesto na Billboard Hot 100 ljestvici, a Charlie se može pohvaliti i s brojnim drugim glazbenim priznanjima.

