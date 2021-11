Autor Christopher Andersen u knjizi "Brothers And Wives: Inside The Private Lives of William, Kate, Harry and Meghan", piše kako je princ Charles postavio pitanje o boji puti kraljevske unučadi. Tako je on, prema ovim navodima, autor rasističkog komentara o kojem se priča već dulje vrijeme.

"Ovo je izmišljotina i nije vrijedno daljnjeg komentiranja", rekao je Charlesov glasnogovornik na Barbadosu gdje će prijestolonasljednik Charles prisustvovati svečanom proglašenju republike čime, s obzirom na to da Barbados prekida veze s britanskom monarhijom.

Prema internetskom portalu Page Six, knjiga govori o navodnom razgovoru između Charlesa i njegove supruge Camille. Naime, navodno je na dan zaruka Harryja i Meghan Charles upitao Camillu: "Pitam se kako će djeca izgledati?"

Na to je Camilla, pomalo i iznenađena, pitala: "Pa, apsolutno prekrasna, sigurna sam".

U knjizi se navodi, također, da je Charles, ponovno upitao: "Mislim, kakav bi mogao biti ten njihove djece?"

Knjiga bi trebala biti objavljena u utorak, ali se u njoj ne tvrdi se izrijekom da je upravo Charles taj neidentificirani član kraljevske obitelji kojeg je Meghan Markle u ožujku u intervjuu s Oprah Winfrey optužila da je izrazio zabrinutost oko toga koliko bi koža njihova sina mogla biti tamna.

Podsjećamo, Meghanina majka je crnkinja, a otac bijelac. Meghan Markle ustvrdila je da njezin sin Archie nije dobio titulu i nije postao princ zbog straha u Palači "koliko će biti tamna njegova koža". Više puta je ponovila kako njoj osobno nije bilo bitno da ima titulu, ali joj je bila važna zaštita, koju bi njezin sin s titulom dobio.

Naime, prema protokolu kojeg je ustanovio davne 1917. kralj George V., djed sadašnje kraljice, djeca i unuci aktualnog suverena imaju automatsko pravo na titule kraljevskog visočanstva i princa ili princeze. Archie je praunuk sadašnje kraljice, pa će na titulu princa i kraljevskog visočanstva imati pravo kad princ Charles postane kralj.

Nakon intervjua s Oprah, Buckinghamska palača je rekla da su postavljena pitanja shvaćena vrlo ozbiljno i da će ih obitelj sigurno početi rješavati.

Agencija Reuters nije zasad uspjela dobiti komentar autora knjige.