Društvene mreže bruje o odnosu Kate Middleton i princa Williama, posebno nakon što je princeza gotovo nestala iz javnosti nakon operacije abdomena te se o njoj zna samo ono što kraljevska obitelj objavi.

Svi se sjećaju zloglasnog skandala i ljubavnog trokuta između kralja Charlesa, kraljice Camille i princeze Diane, a očito ljudi misle da princ William ide očevim stopama.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Naime, nestanak Kate Middleton iz javnosti potaknuo je nagađanja da princ William i britanska manekenka Rose Hanbury imaju aferu.

U siječnju 2024. Kensingtonska palača otkrila je Kate je imala "planiranu operaciju abdomena" te da se neće vratiti u javnost do Uskrsa. Katein nestanak, međutim, postao je veliki spektakl jer su lude teorije zavladale internetom.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kensingtonska palača čak je ledeno odgovorila na sva brbljanja, ponavljajući svoju izvornu izjavu. "Kensingtonska palača je u siječnju jasno dala do znanja rokove princezinog oporavka i davali bismo samo značajna ažuriranja", rekli su.

Kensingtonska palača izbacila je prvu službenu fotografiju Kate u čast britanskog Majčinog dana u ožujku 2024., no to je samo potaknulo glasine. Prvo, slika je nedvojbeno uređena u fotošopu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

I ne samo to, stvar koja je pomogla da ljudi krenu šuškati o aferi jest i to što je primijećeno da Kate ne nosi vjenčani prsten. Mnogi misle da je to zato što je princ William vara s britanskom manekenkom Rose Hanbury.

Foto: Profimedia Foto: Profimedia Kate Middleton

Šuškanja o aferi Williama i Rose Hanbury sve glasnija

To što Kate Middleton nije nosila vjenčani prsten na svojoj prvoj fotografiji nakon operacije potaklo je tračeve. Brzo su krenule teorije da je brak Kate i princa Williama u problemu, a neki su čak otišli toliko daleko da su tvrdili da nasljednik britanskog prijestolja ima aferu s britanskom manekenkom.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Glasine o princu i Hanbury potaknuo je Katein nestanak sa scene, debakl s uređivanjem fotografija, ali mediji su ponovno itekako motivirani da pišu o Rose Hanbury. Jedna je osoba tvitala o tome da Tatler Magazine i The Independent kopaju po njezinu životu baš u momentu kad se pojavila slika Kate bez vjenčanog prstena.

Glasine o aferi između Williama i Hanburyja traju godinama. Navodno je Hanbury bila bliska s kraljevskim parom prije nego što je britanski tabloid The Sun objavio da su se ona i Kate navodno posvađale. I ne samo to, već su 2019. spisateljica Nicole Cliffe i pisac Giles Coren tvrdili da je William imao aferu s manekenkom.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Međutim, ništa nikada nije potvrđeno. Sada su glasine oko princa Williama i Hanbury ponovno uzele maha jer je misterij Kateine novinarske katastrofe zavladao internetom.