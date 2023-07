GUŠTA SE GUŠTA / Gdje je nestao Marko Grubnić? On i voljeni Momčilo ljetuju u inozemstvu, a zbog ove golišave fotke prozvan je živućim Kenom

Influencer i modni stilist Marko Grubnić posljednje je vrijeme vrlo škrt s objavljivanjem fotografija na Instagramu. No, ono što smo uspjeli zaključiti je to da on i njegov voljeni Momčilo Gurović ljetuju u Marbelli, gradiću u Španjolskoj namjenjenom ponajviše za guštanje ljudi s dubokim džepom jer nudi šik klubove, restorane i golf terene te prekrasne plaže. Marko se pohvalio s nekoliko fotografija iz luksuznih restorana, a također nije propustio priliku da "okači" fotku u lepršavoj košulji, koja je otkrila njegove isklesane trbušnjake. "Koje tijelo", "Ken", "Brutala si", neki su od komentara na fatalno izdanje Grubnića, a s njim se našalila i Lana Klingor Mihić: "Zovem te ako mi rikne veš mašina." U galeriji pogledajte kako se ovo ljeto zabavlja Marko Grubnić.