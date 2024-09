Gdje je nestala hrvatska Adriana Lima? Razvela se od ruskog milijunaša, a sada gradi luksuznu vilu?

Prije točno 11 godina na hrvatskom estradnom nebu pojavila se zanosna manekenka Melita Fabečić! Crnokosa ljepotica postala je jedna od glavnih tema u domaćem showbizu kada je 2013. osvojila titulu Miss Universe, a zbog sličnosti s planetarno popularnom manekenkom i glumicom, dobila je i nadimak - hrvatska Adriana Lima. Na vrhuncu popularnosti krasila je brojne naslovnice, a dizajneri su se borili da upravo ona u njihovim kreacijama prošeta modnom pistom. Tri godine kasnije, Melita je objavila sretnu vijest – 2016. godine udala se za 25 godina starijeg ukrajinskog milijunaša Aleksandra Onyshenka. Domaći mediji tada su izvještavali da je ova vijest iznenadila čak i članove njezine obitelji s obzirom na to da je svog partnera poznavala samo nekoliko tjedana. Zbog ljubavi se preselila u Kijev, a njihova veza, sudeći prema društvenim mrežama, djelovala je savršeno. Aleksandar ju je osvojio, priznala je jednom prilikom, svojom odlučnošću, stavom i šarmom, a prosidba je bila izuzetno romantična. Na hrvatskom jeziku Aleksandar ju je upitao: 'Želiš li se udati za mene?' Na njihovom vjenčanju nisu bili prisutni članovi obitelji, a cijeli događaj održan je u strogoj tajnosti. Međutim, već iduće godine počele su se širiti glasine da u njihovom braku postoje problemi, a ubrzo je došlo i do razvoda. S obzirom na to da Melita nije davala nikakve izjave, gradskim su se kuloarima počele širiti priče da su, sada već bivši supružnici, navodno potpisali predbračni ugovor koji Hrvaticu obvezuje na šutnju o detaljima iz bračnog života. Ipak, ovi navodi nikada nisu potvrđeni. Iako je bila jedna od najperspektivnijih domaćih manekenki, domaći mediji su izvještavali da se 2017. godine vratila u Zagreb i da od tada nije bila aktivna u svijetu manekenstva. Izbrisala je svoje profile na društvenim mrežama i od tada nije dala nikakve izjave za medije. No, nedavno je portal Imperijal pisao kako Melita gradi vilu u elitnom dijelu Milica, ali i da je vlasnica luksuzne nekretnine na zagrebačkom Črnomercu. ''U elitnom dijelu Mimica kraj Omiša na lokaciji koja se naziva Kršćani nalazi se puno novoizgrađenih vila s bazenima. Uskoro će na jednoj od preostalih slobodnih parcela iznići velebno zdanje bivše misice i manekenke, 30-godišnje Melite Fabečić'', piše portal Imperijal pa dodaje: ''U međuvremenu se Fabečić stambeno zbrinula i u Zagrebu. Tako na toj elitnoj lokaciji u jednoj ulici na Črnomercu posjeduje stan koji je uknjižila početkom studenog 2022. godine'', piše Imperijal