Gdje je danas Vlado iz Bibinog svijeta? Borio se s karcinomom pa se povukao u rodni Bjelovar

Glumac, pisac i producent Matija Jakšeković (42), široj javnosti najpoznatiji je po ulozi u popularnoj seriji ''Bibin svijet'' . Na filmskom platnu, Jakšeković je zapažen ulogama u filmovima poput "Snivaj, zlato moje" i "Anton Chekhov's The Duel". Godine 2014. producirao je i glumio u filmu "Iza sna", što je bio njegov prvi samostalni produkcijski projekt.

Osim glume, Matija je aktivan kao dramski pedagog. Od 2008. do 2010. radio je s mladim osnovnoškolcima i srednjoškolcima u Bjelovarskom kazalištu. Godine 2012. izdao je knjigu "Osnove glume", namijenjenu voditeljima dramskih radionica i dramskim pedagozima. Također je surađivao s organizacijama i udrugama za pomoć i unapređenje osoba s invaliditetom, vodeći nekoliko projekata.

U listopadu 2021. Jakšeković je javno progovorio o svojoj borbi s karcinomom, ističući važnost redovitih zdravstvenih pregleda. Nakon operacije i kemoterapije, podijelio je svoje iskustvo s javnošću, naglašavajući kako je važno voditi računa o svom zdravlju.

''Mislim da se svatko tko dobije tu dijagnozu šokira, bez daljnjega. Osjećao sam se dosta neodređeno. Dobro, ja nisam baš veliki emotivac tako da kod mene nema baš neke strašne drame. Kod takvih stvari sam vrlo brzo išao po principu: "Hajdemo stisnuti zube i odraditi što trebam, bez nekakvih velikih dramatiziranja". Meni je najteže bilo priopćiti tu vijest roditeljima i prijateljima, to mi je tad bilo i gore nego sama spoznaja da mi je dijagnosticiran karcinom'', rekao je Matija prije nešto više od dvije godine za RTL.hr.

Otkrio je i kako mu je u tom trenutku najbitnije bilo da dobije nalaz patologa da se vidi što je i u čemu je problem. Imao je seminom (zloćudni tumor testisa), što, kako je pričao, zapravo i nije opasan karcinom jer se sporije širi i nije toliko agresivan.

''To je bila zapravo dobra vijest, isto kao što je bila i dobra vijest da su šanse za potpunim izlječenjem 99 posto, tako da u tom pogledu više nisam toliko zabrinut da to neće proći. Iako je to još na promatranju i još imamo posla, stanje je puno bolje nego što je bilo'', otkrio je glumac.

Matija je tada ispričao i kako se povukao u obiteljsku kuću u Bjelovaru te živi nešto mirnijim životom. ''Povukao sam se u roditeljsku kuću u Bjelovaru. Malo sam se maknuo iz Zagreba i gužve tog nekakvog stresa. Mirnija je sredina i više čitam. Čitam neke knjige koje su mi stajale skoro deset godina na pauzi. Nikad nisam stigao pa evo sad sam se posvetio čitanju i nekom pisanju pa ćemo vidjeti - možda će se nešto roditi iz toga. Polako za sada'', rekao je Matija 2022. godine.

