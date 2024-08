Ivana Banfić tvrdi da joj, nakon potresa u Sisku, teško išta može biti nesavladiva prepreka. "Nakon potresa u Sisku ne postoji strah od apsolutno ničeg. Jedan od najvećih strahova koje sam iskusila u životu, moram priznati. Imamo onaj iskonski strah koji ne možemo kontrolirati kad bude elementarna nepogoda, potres ili nešto tako. To je strah, to je pravi strah, a onda bojim se bube, bojim se aviona, bojim se pauka, to je naučeni strah", rekla je.