Gandalf iz 'Gospodara prstenova' o kraljici Elizabeti II: 'Vraški bezobrazna'

Kraljica Ujedinjenog Kraljevstva Elizabeta II preminula je osmog rujna 2022. u dobi od 96 godina, a engleski glumac Ian McKellen (85) je u intervjuu za The Times rekao svoje mišljenje o pokojnoj kraljici koje nije bilo toliko pozitivno. Naime, zaključio je da je kraljica imala poprilično grubu osobnost.

Glumac se prisjetio susreta s pokojnom engleskom kraljicom kada ga je 2008. godine proglasila članom Reda počasnih drugova zbog njegova doprinosa drami i jednakosti.

"Sreo sam je u nekoliko navrata i tada je bila poprilično gruba. Pitala me: 'Radite ovo već jako dugo?'", prisjetio se glumac koji joj je tada odgovorio: ''Ne tako dugo kao vi.''

Krajnje neprihvatljivo pitanje

No, ono što je uslijedilo, nije nikako očekivao. Kraljica mu je postavila pitanje kojim ga je uvrijedila, a glasilo je: ''Ide li itko još uvijek u kazalište?"

"To je vraški bezobrazno kada nekome dajete medalju za glumu. Ja sam si to preveo na način: 'Kome je uopće stalo do tebe jer meni nije. Sad, odlazi!'"

Foto: Robert Anic/PIXSELL Zagreb - Veleposlanstvo Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije otvorilo knjigu žalosti za kraljicu Elizabetu

Članovima kraljevske obitelji ne teku med i mlijeko

Osim što je žestoko opleo po pokojnoj kraljici Elizabeti, dotaknuo se i drugih članova kraljevske obitelji.

"Ti ljudi su u zatvoru. Ne mogu raditi ništa normalno. Možete li zamisliti kako je to stalno biti ljubazan prema svakome s kim razgovarate? Skidam kapu svakome tko uspije ostati pri zdravoj pameti u tom svijetu. Kao što je uspio pokojni vojvoda od Edinburgha, iako je čak i on bio duboko, duboko ekscentričan i čini moi se, duboko nesretan. Isto je i s današnjim kraljem Charlesom."

McKellen nije birao riječi u svojoj analizi ni kada je u pitanju princ Harry: "Vjerojatno nije dovoljno bistar ili nema prave prijatelje koji bi mu stvarno pomogli. Ipak, imao je izbor među svim lijepim ženama na svijetu. Nadam se da je izabrao pravu."

Foto: Profimedia Kate Middleton, Princ William, Princ Harry, Meghan Markle

Glumci ne bi trebali biti vitezovi?

Inače, Ian je okrunjen titulom viteza 1991. godine, a u intervjuu za Daily Mail 2015. je doveo u pitanje tradiciju dodjeljivanja titule viteza.

"Iskreno, mislim da ne bismo trebali imati titule," rekao je. "To je vrlo čudan sustav, zar ne? Glumci će vjerojatnije dobiti titulu nego vatrogasni zapovjednici ili ljudi koji su cijeli život posvetili humanitarnom radu, što je pomalo nepravedno, zar ne? Ja sam zamalo odbio ponudu. Sviđalo mi se biti gospodin McKellen, ali kada bismo svi rekli ne, to bi prestalo."

