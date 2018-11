GABRIJELA NA TAPETI ZBOG SVOG PONAŠANJA: Djevojke joj predbacile da priča jedno, a radi drugo

Čak tri djevojke napustile su vilu Gospodina Savršenog, a unatoč drami, Gabrijela je ostala

Druga ceremonija ruža počela je u svečanom tonu, djevojke su u elegantnim izdanjima iščekivale dolazak Gospodina Savršenog na cocktail party. „Večer je počela savršeno“, rekla je Ivana K., a tako su se osjećale i ostale djevojke iako su znale da neke neće ostati u kući, no Antonija im je dala mudar savjet da bi se trebale malo potruditi oko toga. Došao je Goran i zdravicom otvorio party, a djevojke su ubrzo počele s ispitivanjem uz objašnjenje da ih sve zanima jer se premalo druže s njim.

„Misliš li da stvarno u ovoj emisiji možeš pronaći ljubav?“ bila je znatiželjna Nandi, a Goran ju je oraspoložio odgovorom kako mu je to namjera. „Cure imaju sto pitanja!“ rekao je Goran i pobjegao s Marijom. „Baš je duhovit i zabavan“, rekla je boksačica, a cure je zanimalo hoće li Marija dobiti odmah ružu te koja bi djevojka trebala prekinuti taj razgovor. Nandi je odlučila otići po njih. „Ovo je borba za pojas“, rekla je Marija, a Nandi odgovorila: „Ovo je borba za muškarca“ i povela ih sa sobom na terasu.

Gabrijela i Goran razmijenili poljupce

Red je došao i na Gabrijelu da se malo osami s Goranom, a djevojke su komentirale kako ona humorom skriva prave osjećaje. „Puno znači ako se možemo šaliti zajedno“, rekao joj je Goran, a Gabrijela je željela znati jesu li njegovi komplimenti samo taktika. „Ti svaku djevojku tako gledaš, kao da ne trepćeš“ pitala se i nastavila: „Jesi li već poljubio neku u usta?“ Goran je bio malo začuđen takvom reakcijom, no Gabrijela mu se opravdavala da nije ljubomorna na druge djevojke.

„Nisam znala da ću dobiti singl date i najela sam se luka“, sramežljivo mu je naposljetku priznala, a Goranu je to bilo baš simpatično i dobila je poljubac u obraz, a poslije je i ona njemu udijelila jedan. Sljedeća djevojka kojoj se Goran posvetio bila je Ivana K. s kojom se zapričao o godinama, majčinstvu, poslu, a ona je zaključila da bi s Goranom mogla ostvariti samo prijateljski odnos. No, Mirni se učinilo da taj razgovor predugo traje i gađala ih je ružom. „Baš smo ozbiljno razgovarali i htio sam više saznati o Ivani K.“, rekao je Goran kojemu se to nije svidjelo.

Djevojke Gabrijelu napale zbog dvoličnosti

U to se vrijeme u vili zahuktavala rasprava. „Ja nisam kao Hana, kao Ana, ja vam kažem iskreno. Imam osjećaj da to sa svakom curom radi. Valjda ima taktiku, on je manipulator. Gleda me kao da će me pojesti“, govorila je Gabrijela, a ostale su ga cure branile govoreći da je Goran više koketa nego ženskar i da ne mogu očekivati da neće ljubiti s više djevojaka. „Nije to tako intimna stvar“, rekla je Daisy i napomenula da je važno da ne prevari onu koju odabere a da ovo prije nije važno. No kad je Goran došao do njih djevojke su prebacile Gabrijeli da priča jedno, a radi drugo, što je nju jako razljutilo pa je napustila prostoriju. „Puknuo mi je film jer nisu shvatile da se šalim!“ rekla je.

Tri djevojke otišle kući

Ana R. otišla je popričati s Goranom, a Gabrijela je nastavila: „Ispada da ja o tom čovjeku najgore riječi govorim, a onda sjedim blizu njega“, objašnjavala je djevojkama vidno uzrujana. Mirna ju je odvela sa strane kako bi je smirila, ne znajući da sve slušaju i Ana R. Uvidjevši da ta rasprava nikamo ne vodi, Goran je prišao djevojkama i smirio Gabrijelu. Došla je i Vahdela kako bi se ispričala i da bi konačno riješili taj nesporazum.

„Jesi li ti ovdje zbog djevojka ili mene?“ želio je znati Goran i odmah nasmijao Gabrijelu. „Ne mijenjaj se, ostani takva kakva jesi“, ohrabrio ju je na kraju. Nedugo potom zabavu je prekinula Antonija najavivši ceremoniju ruža. Napeto iščekivanje željenog cvijeta završilo je sretno za 12 djevojaka, a natjecanje je završilo za Vehdelu, Radu i Ivanu K.

Kako će se dalje razvijati situacija u vili, hoće li prevladati svađe ili harmoničan odnos među djevojkama te s koju će sljedeću djevojku pozvati na romantično druženje, gledatelji će doznati od ponedjeljka do četvrtka u 21 sat na RTL-u u showu Gospodin Savršeni.