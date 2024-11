Frano Lasić blista u 70-ima: Ostvario uspješnu karijeru, a u ljubavi mu sve cvjeta

U razgovoru za srpske medije bio je jako otvoren: "Naravno da godine nisu samo brojke, godine donose zrelost, iskustvo, strpljenje, razumijevanje, ali i pokoju sijedu, no s godinama se čovjek treba sprijateljiti i uživati koliko je moguće u njima. Svako doba ima i svojih prednosti, pa kako divnih, tako naravno i katkad teških trenutaka. Sve je to ljudski život i treba ga živjeti punim plućima, koliko u svojim okvirima to možemo jer život je jedan i trebamo ga cijeniti", rekao je glumac na početku razgovora.