FRANKA OBJAVILA JOŠ JEDNU IZAZOVNU FOTKU: Pozirala u prozirnoj suknji na luksuznom bakinom imanju

Pjevačica je na luksuznom imanju nedavno proslavila 28. rođendan

Franka Batelić prije nekoliko dana izazovnom se fotkom pohvalila vitkom linijom samo pet mjeseci nakon što je rodila sina Viktora, a danas je novu upečatljivu objavu na Instagramu posvetila svojoj rodnoj Istri.

Upravo tamo snima spot za novu pjesmu, a pratiteljima na društvenim mrežama u nekoliko je navrata nagovijestila što mogu očekivati.

Pjevačica je na najnovijoj objavi pozirala u dugoj prozirnoj suknji, a u opisu je otkrila zašto je mjesto na kojem je fotka nastala za nju posebno.

“E come posso io non celebrarti – VITA? Uz ritmove najdražeg Jovanottija, u za mene najmirnijem kutku na planeti, jednom od onih rijetkih mjesta gdje sam potpuno slobodna. Imanje moje none Silvane na kojem su odrasle generacije i generacije obitelji. Na tom istom kamenu, na toj istoj zemlji odrasla sam i ja. Baš na ovoj travi na kojoj sada plešem plesati će i smijati se i moja djeca… To su te stvari zbog kojeg te toliko volim – živote moj. Hvala ti”, napisala je Franka.

Inače, luksuzno imanje u vlasništvu njene bake prostire se na 43 hektara, ima tri smještajna objekta, saunu i bazen.

Pjevačica je na Instagramu proteklih tjedana objavila nekoliko fotki s imanja, a tamo je i nedavno proslavila 28. rođendan.