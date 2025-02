Franka Batelić otkriva koji su joj casual komadi omiljeni, ali i koje dizajnere najviše voli

Noć hrvatske mode se po prvi puta održava večeras u Zagrebu u trgovinama i showroom salonima domaćih dizajnera i modnih brendova. Programi traju od 18 pa sve do 22 sata na čak 14 lokacija. Susreli smo pjevačicu Franku Batelić (32) s kojom smo razgovarali o njezinim modnim preferencijama.

Franku smo pronašli u salonu Krie Design kojega pjevačica jako voli. Upitali smo je planira li nešto kupiti te voli li više outfite u boji ili pak one crno bijele?

"Kad god uđem ovdje, nešto si odaberem. Sad bih nešto u boji. Kada biram haljinu za koncert ili event, volim da je nešto u boji ili pak crno. Ja sam stvarno ili jedno ili drugo", rekla je.

Foto: Profimedia Franka Batelić

Kod izbora svakodnevnih modnih kombinacija, Franka kaže da voli jednostavne i udobne varijante.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Traperice i majicu, kod mene uvijek budu oversize", navela je.

Foto: Instagram Franka Batelić i Oscar

Omiljene modne dizajnere ipak bira i prema osobnoj povezanosti s njima.

"Omiljeni dizajneri su mi oni s kojima surađujem, oni s kojima me veže puno više od same mode, nego i prijateljstvo. To su Kristina Krie Design i dečki iz Klisaba, oni su brutalni. Imam njihove kapute i sakoe. Može se pronaći svašta, jako je bitno podržavati hrvatske dizajnere, nema ljepše stvari od toga", zaključila je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Mojmira o dobroj vijesti za Hrvatsku: 'Već drugu godinu zaredom smo prvi'

Tekst se nastavlja ispod oglasa