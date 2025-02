Lexington Band uoči velikog koncerta nam otkriva: 'Trudimo se ostati čvrsto na zemlji, slava je varljiva'

Nakon dvadeset godina uspješne karijere i brojnih hitova koji su osvojili srca publike diljem regije, popularna beogradska grupa Lexington Band 22. veljače po prvi put stiže u Arenu Zagreb! Obožavatelji s nestrpljenjem iščekuju večer ispunjenu emocijama, dobro poznatim pjesmama i nezaboravnom atmosferom. Ovaj dugoočekivani koncert bit će pravi glazbeni spektakl, a Lexington Band spreman je pružiti publici noć za pamćenje – punu ljubavi, energije i glazbe koja se pjeva iz srca!

Uskoro ćete prvi put nastupiti u zagrebačkoj Areni. Kako se osjećate, jeste li uzbuđeni?

Uzbuđeni smo poput djece, kao da nam je ovo prvi koncert. Cijeli bend s nestrpljenjem iščekuje subotu, 22. veljače, kada ćemo konačno na jednom mjestu – u Areni Zagreb, koja je sada već kultno koncertno mjesto u regiji, okupiti sve naše hrvatske obožavatelje i s njima podijeliti pjesme i emocije koje smo stvarali tijekom posljednjih 20 godina. Tijekom tih godina nastupali smo diljem Hrvatske, znamo da nas publika ovdje voli jer dolazi na koncerte, zna sve naše pjesme i već nas godinama pita kada ćemo održati veliki koncert. Čini se da je sada došlo to vrijeme – da se svi zajedno veselimo i priredimo pravi spektakl. Naša turneja ''Dođi ove noći'' započela je prošle godine s dva koncerta u beogradskoj Štark Areni, zatim smo za Valentinovo nastupili u sarajevskoj Zetri, a nakon Zagreba dolazimo i u dvoranu Gradski vrt u Osijeku 15. ožujka. Voljeli bismo održati koncerte i u Varaždinu, Rijeci, Splitu te upoznati sve te divne ljude koji nam se javljaju i pružaju podršku.

Vaša karijera traje već godinama i imate vjerne obožavatelje diljem regije. Koliko vam znači ovaj nastup u Zagrebu?

Ovo će biti naš najveći koncert u Hrvatskoj do sada i ponosni smo zbog toga. Imao sam čast gostovati na koncertu Lepe Brene u zagrebačkoj Areni krajem prošle godine i osjetiti tu nevjerojatnu energiju hrvatske publike koja je pjevala sa mnom uglas – činilo mi se da pjevaju glasnije od mene! Zato znam da će ovo biti poseban koncert i sve ćemo te večeri podrediti publici. Izvodit ćemo pjesme koje ljudi najviše vole, uz koje ih vežu najljepše uspomene. Glazbu doživljavam kao neizostavan dio života – i u sretnim i u manje sretnim trenucima. Znam da ljudi uz naše pjesme obilježavaju posebne trenutke – zaruke, vjenčanja, rođendane – ali isto tako im neke pjesme pomažu prebroditi prekide i teške trenutke. Često nam pišu i dijele svoje emocije, a to u nama, cijelom bendu, stvara ogroman osjećaj odgovornosti prema svakom slušatelju. To sve utječe na naš izbor pjesama, način interpretacije, ulaganja u spotove i koncerte. S godinama je naše poštovanje prema publici sve veće. Zajedno s njima i mi sazrijevamo. Sada nas već slušaju dvije generacije iz iste obitelji – a to je neprocjenjivo.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Što vam je bilo najteže u počecima?

Počeli smo od nule – kao trojica mladića zaljubljenih u glazbu, koji su već tada, u beogradskom kafiću Lexington, sanjali velike snove. Kada iz današnje perspektive pogledam unatrag, ti su počeci bili teški, ali ključni, jer smo na najzdraviji mogući način učili sve – od temelja, stepenicu po stepenicu, bez prečaca koji bi nas odvojili od stvarnosti. Neposredno smo osluškivali reakcije publike i stjecali iskustvo.

Prekretnica za nas bila je pjesma sjajnog autora Baneta Opačića, ''Dobro da nije veće zlo'', koja je postala veliki hit i učinila nas prepoznatljivima u cijeloj regiji. Nakon nje došle su i ''Da me malo hoće'', ''Pijane usne'', ''Donesi'', ''Cvijeće'', ''Potraži me'', ''Dugujem ti sebe'' i mnoge druge pjesme koje su pronašle svoje mjesto u srcima publike. Danas, nakon 20 godina, kada se osvrnemo na sve što smo prošli – gdje smo sve nastupali, s kim smo surađivali – osjećamo ponos. No, najviše nas veseli odnos koji imamo s publikom – i onima koji su nas pratili od početaka u kafiću, i onima koji su nas upoznali kasnije i dolaze na koncerte. A ne zaboravljamo ni ljude koji nas vole slušati kod kuće, u vlastitoj tišini. Svi oni dio su naše priče.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Koncert u Areni Zagreb održat će se 22. veljače. Što publika može očekivati?

Mi kao bend sigurno se nećemo štedjeti – a znam da neće ni publika! Ljudi znaju sve naše hitove, ali na svakom se koncertu dogodi neka nova magija koja donese svježi osjećaj pri izvođenju pjesama, čak i ako su stare deset ili dvadeset godina. Bit će i gostiju – dragih kolega s kojima želimo podijeliti sreću što imamo priliku nastupiti pred publikom koja cijeni i voli ono što radimo. Moja supruga jedva čeka vidjeti kako će izgledati spoj Lexingtona i Zagreba, osjeća da se sprema nešto posebno. Odlično smo pripremljeni i jedva čekamo stati na pozornicu.

Kako izgledaju vaše pripreme za koncert? Koliko dugo se pripremate prije nastupa?

Iako zajedno sviramo već 20 godina, i dalje redovito vježbamo, pogotovo kada pripremamo novi materijal, kao što su pjesme s našeg novog, petog studijskog albuma Lavovi. Svaka turneja zahtijeva ozbiljan tempo – a ova traje već godinu dana – tako da je repertoar uvježban do savršenstva.

Imate li neke rituale prije nastupa? Kako pripremate glasnice?

Odmor je ključan za glas, ali s troje djece kod kuće često se nadvikujem, što baš i nije dobro za glasnice. Nastojim dan-dva prije koncerta otići u prirodu, prošetati, sabrati misli. Nekoliko sati prije nastupa bend se druži, opuštamo se, ali istovremeno u glavi prolazimo repertoar. Onaj trenutak kada čujem prvi huk publike – to je trenutak u kojem se naježim, preplavi me adrenalin i znam da ću dati najbolje od sebe.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Postoji li neki koncert ili trenutak u karijeri koji vam je posebno ostao u sjećanju?

Nikada neću zaboraviti naš tada najveći koncert – na stadionu Voždovac u Beogradu 2015. godine, pred gotovo 20 tisuća ljudi. I danas se čini nestvarno. No, kroz sve uspone, uvijek smo se trudili ostati čvrsto na zemlji, jer slava je varljiva.

Kako funkcionirate kao ekipa iza pozornice? Postoje li nesuglasice?

Zajedno smo proveli pola svojih života, poznajemo se u dušu. Ako netko ima loš dan, ostali uskaču. Kad radimo – radimo profesionalno, ali kad se zezamo – onda smo kao na maturalcu. Važna je i podrška obitelji jer život glazbenika uključuje mnogo putovanja i izbivanja.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Zagrebačka i pulska Arena večeras su svjetlile u crvenoj boji