FRANKA BATELIĆ IZNENADILA OBOŽAVATELJE: ‘Prije godinu dana ne bih objavila ovu fotografiju…’

Nakon 9 mjeseci trudnoće shvatiš koliko je žensko tijelo nevjerojatno. Koliko pojma nisam imala što sve može izdržati. I naučiš ga voljeti i poštovati. Neizmjerno. Prije godinu dana vjerojatno ne bih objavila ovu fotku, ili bi ju pak doživljavala na drugačiji način. Cure, žene – naša su tijela prelijepa, čudesna. Pogledaj se u ogledalo i obećaj si da ćeš se brinuti o sebi i svom tijelu i prihvatiti ga u svim njegovim fazama, promjenama. Jer upravo tu leži ženska supermoć. Budimo ponosne! 💞