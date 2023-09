Srpska folk zvijezda Andreana Čekić je nebrojeno puta bila meta podsmijeha jer je uvjeravala druge da je Zemlja ravna ploča. Već je prije gostovala u emisiji "Amidži Show" gdje je pričala o svojoj teoriji, a sada je održala novi sat geografije na ravnom globusu koji joj je poklonio voditelj emisije Ognjen Amidžić.

Miki Đuričić ju je pitao vjeruje li u to što priča, a ona mu je rekla: "Jel' ti znaš da ne postoji prava slika te naše... Tog globusa? Jel' ti znaš da je to kompjuterski generirana slika? Znaš li da je to neko pravilo", objasnila je.

Na opasku da se u našim životima ništa neće promijeniti i kada bismo saznali da je stvarno tako, ona je rekla: "To mijenja mnoge stvari. Lagali su nas. Zamislite kada nas lažu o velikim stvarima. A što ne gledaš klipove, sad ja moram sve objašnjavati. Ne mogu za godišnja doba sve objasniti u dvije riječi".

Kako bi svima dokazala svoju teoriju, uzela je ravni globus, uključila blic na mobitelu i počela demonstraciju kruženja Sunca oko Zemlje.

"Ako je ovdje magnetno polje, a ovdje Antarktik, po vjerovanju ravne zemlje ima i poklopac, Sunce kruži kao kazaljka od sata i nije toliko daleko, nego je mnogo bliže. Samim tim osvjetljava samo neke regije, tu kuda prolazi, tako i mjesec", rekla je i dodala:

"Ja ne mogu prihvatiti da živim na rotirajućoj lopti u nečemu, ja to neću prihvatiti. Moj osjećaj mi govori da živimo na ravnoj površini", zaključila je, a piše Espreso.