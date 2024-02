Filip Hrgović, naš uspješni boksač, i njegova supruga Marinela uskoro će postati roditelji. Tom se viješću Filip pohvalio na društvenim mrežama.

"S mojim anđelima. Tim Hrgović raste!", napisao je ponosni budući otac koji je na Facebooku objavio niz fotografija sa suprugom kojoj se trbuščić već poprilično vidi.

Ispod objave su odmah počeli pljuštati komentari.

"Sretnodivnoj obitelji", "Dijete će se imati čime ponositi", "Obilje Božjeg blagoslova", samo su neki od komentara.

Sretni budući roditelji nisu željeli otkriti spol bebe ni kada će se roditi.

Prinova će biti vrhunac njihove ljubavi koja traje već više od deset godina. U bračnu zajednicu stupili su 2019. u župnoj crkvi Svih svetih u Sesvetama, mjestu gdje su oboje odrasli.

