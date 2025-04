Obožavateljice će napokon saznati! Filip Glavaš ekskluzivno nam je otkrio ljubavni status

Nakon što su svojim sjajnim nastupima na Svjetskom prvenstvu zaludjeli naciju, hrvatski rukometaši postali su prava medijska atrakcija, a jedan od njih posebno je zapeo za oko mnogim Hrvaticama. Na dodjeli Večernjakove ruže, pažnju je ukrao rukometni šarmer Filip Glavaš (28), koji je mnoge osvojio ne samo sportskom vještinom, već i jednostavnošću i osmijehom. Popričali smo s njim o tome kako se nosi sa slavom, kakav je kad se kamere ugase i ono što sve zanima - kakav je njegov ljubavni status.

"Napravili smo, po mom mišljenju, veliki uspjeh za Hrvatsku općenito, za sport, za rukomet i mislim da je to najveća prekretnica u karijerama svih nas dečkiju. Osobno više volim anoniman život, ali jednostavno, sada smo izloženi na najvišoj razini. Moram reći da je, pogotovo Zvoni i meni, to najviše pogodilo jer igramo u Zagrebu, ovdje smo i najdostupniji. Ali to je naš zajednički uspjeh – bez njih ne bih bio tu gdje jesam. Zapravo, nitko ne bi. Drago mi je što sam ovdje i fora mi je vidjeti tu jednu stranu showbizza, upoznati sve te ljude. Ne smatram se dijelom te scene niti se vidim u toj sferi, ali neke stvari jednostavno moraš iskoristiti kada ti se pruže", ispričao nam je Glavaš.

'Ne maltretiraju me previše'

Filipa mnogi zaustavljaju na ulici i traže zajedničku fotografiju, a njemu to nimalo ne smeta. Dapače, uživa u tome što može nekome uljepšati dan.

"Zna se dogoditi, zna se dogoditi, ali ako te netko i pogleda ispod oka, sve je to s dozom poštovanja. Drago mi je što me ne maltretiraju previše. Ipak, to sve nosi svoje čari i stvarno mi je drago što sam uzor nekoj djeci. Sigurno je lijep osjećaj znati da mogu prenijeti neka iskustva i donijeti nekome zadovoljstvo", rekao je.

Za Filipom lude mnoge Hrvatice, no on unatoč tome ostaje prizemljen i skroman.

"Pa mislim da sam skroman. Drago mi je to čuti, ali iskreno, ne smatram se posebno zgodnim", kaže.

Kakav mu je ljubavni status?

Njegov inbox na društvenim mrežama prepun je poruka, no Filip ipak više voli osobnu komunikaciju uživo.

"Sve je gore i gore. Ali iskreno, nisam neki fan društvenih mreža. Više volim komunikaciju uživo. Malo sam i sramežljiv, moram priznati", rekao nam je kroz smijeh.

Na kraju, Glavaš nam je otkrio svoj ljubavni status.

"Situacija je malo komplicirana. Izašao sam iz jedne veze, ali možda još ima nade", poručio je rukometaš, na što smo ga upitali želi li se on vratiti bivšoj ljubavi. "Iskreno, ne znam. Trenutačno želim fokus staviti na sebe. Imam puno posla i obaveza, i malo slobodnog vremena. Ne sjećam se kad sam posljednji put stvarno odmorio", zaključio je.

