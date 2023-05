TOP ILI FLOP? / Festival kiča i golotinje na after partyju Met Gale: Rita Ora i Janelle šokirale su sve svojim riskantnim krpicama

U ponedjeljak navečer u njujorškome Muzeju umjetnosti Metropolitan održan je jedan od najvažnijih modnih i celebrity događaja u godini - Met Gala. Nakon crvenog tepiha, uslijedio je after party na kojem su si neke zvijezde dale oduška pa su obukle riskantnije krpice. Sve velike zvijezde su se pojavile na afteru, od Rihanne, Jennifer Lopez do Kendall Jenner. Ipak, najviše pažnje ukrale su Rita Ora i Janelle Monae koja se pojavila u crnom bikiniju s perlama, dok je u ruci nosila bijelu torbicu u obliku mačke. Zabavu nije propustio ni Jared Leto koji svoj kostim mačke, točnije Lagerfeldovu mačku Choupette, nije ispuštao iz ruke. Neki su se pak, poput Leonarda DiCaprija, pokušali sakriti od paparazza, no nisu uspjeli. Ovogodišnja Met Gala je svakako bila za pamćenje, a o nekim outfitima će se još dugo pričati.