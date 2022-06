SAVRŠENA LJETNA VEČER / Severina, Aleksandra, Tatjana, Anamarija i Jelena na fenomenalnoj zabavi

Iako su temperature već odavno ljetne, omiljeno godišnje doba mnogih i kalendarski je sve bliže. Prije nego što krene seoba na hrvatsku obalu i inozemne ljetne destinacije, u metropoli se, za uvertiru, organiziraju večernje zabave koje mirišu na ljeto. Jedna od njih, pod nazivom Join the Joy, je održana jučer, na popularnom zagrebačkom rooftopu restorana Lateral, gdje su uzvanici uz zalazak sunca i ugodan povjetarac uživali u delicijama i zalogajima inspiriranima Italijom. Međutim, u glavnoj ulozi bio je najpoznatiji Spritz na svijetu čija vibrantna narančasta boja podiže raspoloženje, a neodoljivo podsjeća na ljetne zalaske sunca. Join the joy – slogan je koji poziva na vedrinu, radost i uživanje u svim blagodatima ljeta s najdražim ljudima. Neodoljiva lakoća postojanja, po kojoj su Talijani poznati, osjetila se i na zabavi upriličenoj u čast najpoznatijeg Spritza iz Venecije. Za savršeni Spritz potreban je prosecco, poznati slatko-gorki liker iz Venecije, mineralna voda, u omjeru 3/2/1, posluženi u vinskoj čaši punoj leda – znaju Talijani kako uživati. Uz navedeni Aperitiv su se savršeno sljubili ukusni zalogajčići poput raznih vrsta sira i pršuta, brusketa, maslina i sušenih rajčica, a koji dočaravaju gastro-kulturu sjeveroistočne Italije, u kojoj ovaj koktel uživa kultni status. Ambijent rooftopa dodatno je upotpunio ideju savršene ljetne večeri. Vaze s narančama, mirišljavo cvijeće i bršljan te pregršt mediteranskog bilja pridonijeli su dolce vita osjećaju. Uz vesele taktove glazbe, zaokružena je čitava Join the Joy priča, a narančasti heroj večeri nije nikoga ostavio ravnodušnim.