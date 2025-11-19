Farmer Dejan otkriva nam detalje o ljubavi i nagloj popularnosti: 'Svugdje me pozdravljaju'

Ukoliko navečer nikako ne propuštate RTL-ovu emisiju "Ljubav je na selu", sigurno ste zapazili najmlađeg farmera koji je mnogim damama "zapeo za oko", a u pitanju je Dejan Nešić koji dolazi iz malog slavonskog mjesta Dalj. Ovaj mladić već nekoliko godina uživa u životu na selu gdje je izgradio vlastitu kuću i uredio dvorište po svom guštu. Za Dejana, selo nije samo mjesto stanovanja – ono je način života, a njegova strast za radom na otvorenom i ljubav prema prirodi vidi se u svakom trenutku njegovog svakodnevnog života. Već svojim dolaskom u emisiju, ovaj farmer izazvao je pravu pomutnju, a tri mlade kandidatkinje nisu krile da su odmah na početku bile zaintrigirane po pitanju njega. Dejan je u svom mjestu postao prava senzacija, a sada nam je u ugodnom razgovoru otkrio više detalja o sebi, o svojoj idealnoj djevojci, životu na selu i planovima za budućnost.

Što Vas je motiviralo da se prijavite u "Ljubav je na selu"?

Prijavio sam se jer želim naći pravu ljubav i mislim da se ona može naći pred kamerama.

Možete li nam opisati kako izgleda Vaša svakodnevica na selu?

Nemam toliko puno seoskih obaveza, ali si uvijek nađem posla jer volim raditi. Volim kositi travu, raditi svašta po dvorištu, renovirati, napravio sam si i sjenicu, to mi ispunjava dan i nije mi nikakav problem. Volim selo i ne bih nikad živio u gradu. Rodio sam se na selu, volim to. Možda je nekim ljudima puno bolje u gradu, imaju veće mogućnosti, ali ja sam naviknuo na ovo i ne bih to nikad mijenjao.

Koji su, po Vašem mišljenju, najveći izazovi života na selu?

U Dalju imamo sve što nam treba, i diskoteku, kafiće, trgovine, kupalište na Dunavu. Sve kao u gradu, samo manje. Ja imam ovdje sve što mi treba i za mene nema izazova. Ako čovjek voli selo, na sve se može prilagoditi.

Foto: Vlado Kos

Kako provodite slobodno vrijeme kada niste zauzeti poslovima na farmi?

Kad je lijepo vrijeme, najviše se volim voziti motorom. I sad za vikend, ako bude lijepo vrijeme, s prijateljima ću ići na vožnju, već se dogovaramo. Volim se družiti, roštiljati s ekipom kod nekog doma, uživamo uz glazbu i tako.

Kako zamišljate idealnu partnericu i što Vam je najvažnije u vezi?

Volim da su djevojke sitne i niske, ljepuškaste, ali možda i najvažnije mi je da je djevojka uredna, da drži do sebe i do svoje higijene. Uz to, u vezi mi je najvažnije da si međusobno u potpunosti vjerujemo, da smo opušteni kad smo skupa, da si sve možemo reći, i ono dobro i ono loše.

Mnoge je zapanjila informacija da već u dobi od 26 godina imate i vlastitu kuću. Možete li nam otkriti jeste li se susretali s određenim izazovima tijekom procesa kupnje i opremanja kuće?

Kupio sam kuću prije dvije godine i onda sam je pomalo uređivao, izgradio vanjsku sjenicu, sam stavljao krov. Volim da mi je dvorište uredno kao u apoteci, što se kaže. Planiram si za nekoliko godina napraviti i bazen.

Foto: Vlado Kos

Što Vas je najviše iznenadilo otkako je show krenuo?

Gledam epizode i baš sam zadovoljan, sve mi je odlično. Uvijek netko dođe od prijatelja pa gledamo skupa i komentiramo. Zadovoljan sam što nisam ništa glumio niti se pretvarao, bio sam iskren, bio sam ja.

Prepoznaju li Vas ljudi na ulici i kako reagiraju?

Gdje god dođem, prepoznaju me, pozdravljaju, žele se fotografirati. Ispituju što će se iduće dogoditi u showu, a ja im kažem da moraju nastaviti gledati.

Foto: Vlado Kos

Gdje vidite sebe u narednim godinama? Kako zamišljate svoju budućnost?

Prije nekoliko godina odselio sam od roditelja. U super smo odnosima, ali volim svoju samostalnost i život koji sam izgradio. U budućnosti imam još neke planove oko adaptacije kuće. Ostalo, vidjet ćemo, neka sve ide svojim tokom, što se dogodi, dogodi.

