FAN ISPROVOCIRAO NIVES PA JE SLUČAJNO OTKRILA PREVIŠE: U naletu ljutnje odala da ima novog dečka?

Kaze meni neka zena da nije u redu kako zene poput mene poticu objektivizaciju zena i kako bih se trebala solidarizirat i pomoci u borbi za ravnopravnost tako da se odjenem. Valjda…Evo ja fakat ne volim previse odjece na sebi. Vruce mi je i znojim se… Moj susjed preko puta u gacama kosi travu i nikom nista. Nitko ga ne optuzuje za poticanje objektivizacije muskaraca…Moj frend, trener, evo slikao torzo, zene se dive plocicama, ni slova o poticanju objektivizacije. Zena na nudistickoj potice objektivizaciju zene, muskarac na nudistickoj je slobodouman i voli prirodu…I kako da se ja sad to tocno borim za ravnopravnost tako sto se obucem? Tako da umrem od vrucine? Kako je meni u tom slucaju dobro? Sta tocno od toga imaju sve moje istomisljenice? Evo ja bih htjela da se netko izbori za sve nas zene koje se mnogo znojimo pa da i ja lijepo mogu u gacama da kosim, pa lijepo odmah i pocrnim i pritom ne umrem od vrucine. 😂😂😂🙈😜

A post shared by Nives Celsius (@nivescelsius) on Aug 25, 2018 at 12:14pm PDT