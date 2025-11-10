Grad Sarajevo potvrdio: Evo koliko košta doček Nove godine s Jelenom Rozgom i nizom izvođača

Jelena Rozga (48), popularna hrvatska pjevačica i jedna od najtraženijih glazbenih izvođačica u regiji, nastupit će na javnom dočeku Nove 2026. godine u Sarajevu. Kako prenosi portal Klix.ba, koncert će biti održan iza Sarajevo City Centra, uz očekivan velik broj posjetitelja iz Bosne i Hercegovine i inozemstva.

Potvrđen proračun i organizacija

Iz Grada Sarajeva i Turističke zajednice Kantona Sarajevo ranije je potvrđeno da su u izboru za novogodišnji nastup bili Hanka Paldum, Van Gogh, Petar Grašo i Letu štuke, no konačna odluka donijela je Rozgu na glavnu pozornicu.

Za organizaciju dočeka u proračunu Grada za 2025. godinu predviđeno je 700.000 KM, a službeni program i detalji bit će objavljeni nakon završetka potrebnih procedura.

Glazbeni program nastavlja se i nakon ponoći

Novogodišnji doček nije jedini događaj koji se priprema. Početak siječnja također će obilježiti koncerti na Trgu Prve brigade policije. Bend Letu štuke nastupit će 1. siječnja, Petar Grašo 2. siječnja, a rock sastav Van Gogh 3. siječnja, čime se produžuje praznično druženje u gradu.

