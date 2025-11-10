FREEMAIL
VELIKI DOČEK /

Grad Sarajevo potvrdio: Evo koliko košta doček Nove godine s Jelenom Rozgom i nizom izvođača

Grad Sarajevo potvrdio: Evo koliko košta doček Nove godine s Jelenom Rozgom i nizom izvođača
Foto: Neva Zganec/pixsell

Velika proslava u pripremi

10.11.2025.
19:08
Hot.hr
Neva Zganec/pixsell
Jelena Rozga (48), popularna hrvatska pjevačica i jedna od najtraženijih glazbenih izvođačica u regiji, nastupit će na javnom dočeku Nove 2026. godine u Sarajevu. Kako prenosi portal Klix.ba, koncert će biti održan iza Sarajevo City Centra, uz očekivan velik broj posjetitelja iz Bosne i Hercegovine i inozemstva.

Foto: Ivica Benić/sib.hr

Potvrđen proračun i organizacija

Iz Grada Sarajeva i Turističke zajednice Kantona Sarajevo ranije je potvrđeno da su u izboru za novogodišnji nastup bili Hanka Paldum, Van Gogh, Petar Grašo i Letu štuke, no konačna odluka donijela je Rozgu na glavnu pozornicu.

Foto: Damir Spehar/pixsell

Za organizaciju dočeka u proračunu Grada za 2025. godinu predviđeno je 700.000 KM, a službeni program i detalji bit će objavljeni nakon završetka potrebnih procedura.

Glazbeni program nastavlja se i nakon ponoći

Novogodišnji doček nije jedini događaj koji se priprema. Početak siječnja također će obilježiti koncerti na Trgu Prve brigade policije. Bend Letu štuke nastupit će 1. siječnja, Petar Grašo 2. siječnja, a rock sastav Van Gogh 3. siječnja, čime se produžuje praznično druženje u gradu.

POGLEDAJTE VIDEO:Bili smo na krštenju mošta: Kad se u Zagorju puca, znači da se slavi

Jelena RozgaNova GodinaPetar Grašo
