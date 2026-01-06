Prošle godine dobila Bentleyja, a ove...? Evo kako je Ivana Vida proslavila 32. rođendan

Ivana Vida, influencerica, bivša Kraljica Hrvatske i supruga nogometaša Domagoja Vide (36), proslavila je svoj 32. rođendan. Poznata po svom istančanom modnom ukusu i luksuznom načinu života, Ivana je i ovaj put oduševila svoje brojne pratitelje na Instagramu, podijelivši nekoliko umjetničkih fotografija koje su izazvale pozitivne komentare.

Za svoj poseban dan, Ivana se odlučila odmaknuti od klasičnih rođendanskih fotografija. Umjesto toga, objavila je dvije elegantne i pomalo misteriozne crno-bijele fotografije. Na njima pozira u odvažnoj modnoj kombinaciji koja uključuje bijeli sako, mrežaste čarape i visoke potpetice.

Glavu joj prekriva veliki bijeli šešir, skrivajući lice i time stavljajući u prvi plan cjelokupnu estetiku i atmosferu. U rukama drži malu, elegantnu tortu ukrašenu crnim vrpcama, na kojoj se na drugoj fotografiji može vidjeti natpis "Capricorn baby''.

Uz objavu je napisala i kratku poruku: "32 godine lekcija, smijeha i snova koji tek dolaze".

Godina ispunjena luksuzom i slavljima

Prošle godine, za svoj 31. rođendan, Ivana je od supruga Domagoja na poklon dobila luksuzni automobil Bentley Continental GT, čija se vrijednost procjenjuje na više od 200.000 eura, a čime se tada pohvalila na društvenim mrežama.

"Ako bih ikome nešto mogla poželjeti, to bi bilo da imaju nekoga poput tebe. Poglavlje 31 počinje sada. Sretan mi rođendan!", poručila je u opisu objave bivša misica prošle godine.

Protekla godina za obitelj Vida bila je ispunjena brojnim važnim događajima i putovanjima. Netom prije rođendana, krajem prosinca 2025. godine, bračni par Vida uživao je na egzotičnom odmoru na Maldivima, odakle je Ivana dijelila fotografije u kupaćim kostimima i elegantnim večernjim haljinama. Tijekom godine viđena je i na prestižnim društvenim događanjima, poput proslave stote obljetnice hotela Esplanade u Zagrebu.

