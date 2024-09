Ervin za Net.hr: 'Zbog ozljede sam bio nepokretan, djevojka je bila uz mene od prvog dana'

Kandidat regionalnog "Big Brothera" 2015., Ervin Mujaković, privukao je pažnju mnogih žena tijekom svog boravka u showu. Nakon izlaska iz kuće, posvetio se karijeri fitness-trenera, potpuno transformirajući svoj fizički izgled. Njegova transformacija mnoge je šokirala, a nije izostala ni kritika.

Za Net.hr Ervin je progovorio o svom životu nakon showa, osvrnuvši se na karijeru koju je gradio u svijetu fitnessa. Otvoreno je pričao i o ljubavnom životu, kao i o ozbiljnoj ozljedi koju je zadobio tijekom treninga u teretani.

U sportu od malih nogu

Naglašava kako njegov uspjeh nije došao preko noći. Iza svega stoje godine napornog rada, discipline i neprestanog usavršavanja u svijetu sporta i fitnessa.

"Cijeli život sam u sportu. Mnogo ljudi se javljalo poslije Big Brothera u vezi ishrane i treninga da ih vodim i savjetujem. Postepeno sam i ja napredovao iz godine u godinu ostvarivao sve bolje rezultate, tako da sam se pojavljivao u mnoštvo billboard kampanja i glazbenih spotova, čak sedam puta u glavnoj ulozi", rekao je.

Kako tvrdi, trud njegovih klijenata ključan je za postizanje rezultata. Iako mnogi očekuju brze promjene, Ervin ističe da uspjeh dolazi tek nakon dugotrajnog i posvećenog rada.

"Najvažnije je da ljudi imaju volju i disciplinu, a rezultat sam po sebi dođe. U suštini - koliko se za nešto daš i potrudiš toliko i dobiješ", tvrdi Ervin.

Osim što naglašava važnost truda i discipline, smatra da jednako bitan aspekt treninga leži u zadovoljstvu koje klijent osjeća dok trenira. Njegov cilj nije samo pomoći klijentima da postignu željene fizičke rezultate, već i da razviju pozitivan odnos prema vježbanju, uživajući u procesu.

"Fokusiran sam da klijent bude zadovoljan i sretan što trenira i da se osjeća ispunjeno i dobro u svojoj koži, naravno i da dođe do željenog rezultata", poručio je.

No, treninzi ne bi bili ni približno uspješni bez prilagođene prehrane.

"Ona je najvažniji dio u svakom procesu, poslije trening i odmor", ističe.

Prošao vlastite transformacije, ali imao je i ozbiljnu ozljedu

Prije nego li je postao fitness-trener, prošao je prvo kroz vlastite transformacije i postigao izvanredne rezultate, što smatra nužnim preduvjetom.

"Dok sam radio u Sarajevu imao sam pomoć od nutricionista uglavnom. Sve ovisi o cilju klijenta. Sada radim isključivo preko interneta i znam dosta stvari, jer moji rezultati forme od prije govore sve. Mislim da prvenstveno na sebi treba napraviti rezultat pa tek onda na drugima. Ja sam imao rezultat među najboljim rezultatima na Balkanu", otkrio je.

Prije par godina suočio se s teškom životnom preprekom koja je ugrozila njegovu karijeru, ali i svakodnevni život.

"Ja sam 2022 godine ostao nepokretan zbog povrede u teretani. Imam tešku diskus-herniju. Tri do četiri mjeseca sam bio nepokretan i nanovo sam učio hodati. U toj godini nisam odradio niti jedan trening jer nisam smio zbog ogromnih bolova. Tek prije par mjeseci sam startao s treningom, ali sve postepeno uz određene vježbe stretchinga, jačanja leđa i to je daleko od onog željenog treninga kojeg bi inače radio", ispričao je.

Teška ozljeda ostavila je posljedice i dan danas. Unatoč napretku u oporavku, život mu se uvelike promijenio zbog ograničenja u treninzima.

"Na blokadama sam često i imam i danas problema s tim. Ne mogu trenirati punim intenzitetom. Sada je stanje bolje nego prije dvije godine, ali uvijek trebam paziti na pokrete i kilažu, tako da i trening prilagodim tome da bih mogao izdržati sve to jer radim u jednoj firmi i s klijentima preko interneta", rekao je.

Djevojka uvijek uz njega

Posljednjih nekoliko godina bile su nevjerojatno teške, ne samo zbog fizičkih bolova i ograničenja, već i zbog mentalnog izazova koji donosi suočavanje s ozljedom koja ga je nakratko onesposobila. Međutim, kroz sve teške trenutke, imao je nepokolebljivu podršku svoje djevojke, bivše Miss Slovenije, s kojom danas živi u Ljubljani. No, osim ozlijede, veliki oslonac mu je i u njegovoj fizičkoj transformaciji.

"Ona je bila uz mene od prvog dana, pogotovo u tome kada sam imao velike bolove i na tome sam joj mnogo zahvalan i cijenim to. Sada imam trenutno između 150-155 kilograma, a njoj se to sviđa jer i ovaj rezultat na takvoj kilaži imati je fascinantno. Za tu kilažu imam veliku definiciju i iskreno nisam sreo čovjeka da ima toliko kila, a da ovako izgleda. Naravno da mi je cilj postepeno vraćati kilažu i imati izvanredan izgled kao prije, ali to je veliki proces. S ovim sam prezadovoljan i mnogo ljudi mi na putovanjima prilazi i hoće se fotografirati i pohvaliti mi izgled, ali naravno djevojka mi je najveća podrška", kaže Ervin.

U sretnoj vezi su već četiri godine, a kako tvrdi, planiraju i vjenčanje i prinovu.

"Naravno u skorijoj budućnosti planiramo sve. Do sada nam je odlično, slažemo se izvanredno i svakako ćemo otići korak dalje. Ona je predobra i prekvalitetna djevojka u svakom smislu te riječi, ljudska veličina, uspješna, prelijepa i inače je bivša prva pratilja Miss Slovenije", pohvalio ju je.

U svojoj vezi, uživaju u zajedničkom istraživanju novih destinacija, što im je postalo omiljena aktivnost. Ovo ljeto su imali priliku posjetiti razne lokacije, a do kraja godine planiraju otputovati i u još nekoliko država.

"Ljeto je bilo izvanredno, stalno putujemo. Ovog ljeto smo proveli u Cipru, Grčkoj, Španjolskoj i Italiji. Imamo namjeru još otputovati u jednu ili dvije zemlje do kraja godine", kaže Ervin.

Iako javno pokazuje da je u sretnoj vezi, postoji još uvijek onih djevojaka koje mu šalju poruke u DM na Instagramu. No, kako tvrdi on na to ne reagira.

"Naravno poruka uvijek ima i to puno, ali ja to ignoriram, odnosno pročitam, ali ne odgovaram", tvrdi.

Ljudi ga prepoznaju

Osim poruka drugih djevojaka, na Instagramu se mogu pronaći i poneke kritike na račun njegovog fizičkog izgleda, no kako tvrdi on se time ne zamara.

"To su većinom 'hejt' komentari. Loši ljudi s lošom namjerom. Ne osvrćem se na to. Dugo sam u javnosti, točno deset godina i znam se nositi sa svim situacijama, komentarima i slično", osvrnuo se.

Big Brother nije bio jedini show u kojem je Ervin bio kandidat; sudjelovao je i u Zadruzi 2018. godine. Iako je prošlo već nekoliko godina otkako je napustio oba showa, tvrdi da je s nekim ljudima i dalje je u kontaktu.

"Da, ostao sam s njih par u kontaktu, kako iz Big Brothera, tako iz Zadruge", otkriva.

Mnogi ga prepoznaju na ulici kao finalistu u Big Brotheru i često mu upućuju komplimente i pohvale. Unatoč tome, Ervin tvrdi da trenutačno nema želju sudjelovati u još nekom reality showu.

"Trenutno nemam u planu prijaviti se u neki show. Dobivao sam ponude, ali nisam ulazio ,ali sve ovisi kolika je ponuda, kakav realty. U skoro svim formatima sam sudjelovao, ali najviše ljudi mi prilazi i piše zbog Big Brothera, baš prošle godine bio sam u Opatiji i ljudi su mi prilazili, prepoznali me. Isto tako i na aerodromu u Zagrebu, a to mi znači puno i uglavnom svi govore da sam trebao biti pobjednik sezone jer sam cijeli reality iznio na svojim leđima", zaključio je.

