Poznati bosanskohercegovački glumac Enis Bešlagić na svom je Instagram profilu prije tri dana objavio video koji je snimio ispred zgrade OHR-a u kojem se obratio građanima Sarajeva, ali i visokom predstavniku Christianu Schmidtu u BiH, rekavši mu da "smiješno gledati da netko iz Međunarodne zajednice s toliko plaćom pukne".

Objava je izazvala niz reakcije. Neki su ostali zbunjeni, drugi su mu zamjerali rečeno. Glumac se sada opet javio na Instagramu.

"Što je moj posao, odlično znam i tako radim. Moje je da pravim mostove, a nekima je da ih ruše. Ne interesira me zašto netko ide iza mene i ruši ih. Ne zanima me da mi netko kaže kako je moj posao uzaludan. Mene to neće pokolebati i ne želim odustati. Svatko će odgovarati za sebe i svoja djela. 'Ti svoj, ja svoj posao'", napisao je Enis.

Video izazvao niz reakcija

Podsjećamo, Christian Schmidt, visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini je prije nekoliko dana na presici za novinare ljutito komentirao da političari ne rade svoj posao te da međusobno prebacuju krivnju.

"Ovo nije način da se ide u Europu. Zašto nisu usvojili nikakvo rješenje? Zaboravite to, sjednite i surađujte", rekao je Schmidt.

"Građanin sam BiH. Obraćam se ispred vaše kancelarije gdje vi imate finu plaću 25.000 eura pa ne vidim razlog zašto vi onda da reagirate, puknete i izgubite živce. Smiješno je gledati da netko iz Međunarodne zajednice s tolikom plaćom pukne. Pa što bi trebali raditi građani koji jedva preživljavaju?", upitao je glumac i videu.

'Ništa niste radili...'

"U ratu ste gledali kako se ubijamo međusobno. Mogli ste zaustaviti taj rat. Nakon rata ste nam obukli tu luđačku košulju koja se zove Dejtonski mirovni sporazum i onda ste 25 godina samo dizali plaće. Ništa niste radili. Čak ste nam uveli vize da ne možemo izaći iz BiH i da se ne možemo družiti”, kazao je.

Schmidtu je poručio da nije razvijao infrastrukturu u BiH. Također, kazao je da su putevi i granice katastrofalne.

"Sve ste omogućili da mi odrastamo u nacionalnim torovima. Naša djeca nisu kriva što su tako nacionalno obojena i što su odgojena s mržnjom. I sad ste došli i pukli ste za šest mjeseci. Zamislite kako su pukli naši građani. Ako želite da budemo dio Europe, a ako ne, pustite nas, molim vas. Ne možemo ni mi vas gledati. Hajdete i vi kući, ionako ništa nećete napraviti", poručio mu je.