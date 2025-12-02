Enis Bešlagić emotivnom objavom o majci dirnuo pratitelje: 'Kasno će biti svo ono cvijeće'

Popularni bosanskohercegovački glumac Enis Bešlagić (50), poznat po svom humoru i karizmi, ponovno je pokazao svoju emotivnu stranu i dirnuo brojne pratitelje na Instagramu objavom posvećenom najvažnijoj ženi u njegovom životu - majci.

Bešlagić je podijelio topli selfie na kojem pozira sa svojom majkom, a uz fotografiju je napisao dugačku i iskrenu poruku. "Došlo mi… Kad je MAJKA u pitanju tu kalkulacija nema. Ona je stup svake porodice", započeo je glumac, naglasivši bezuvjetnu majčinsku ljubav. U nastavku je uputio snažan apel svima da iskoriste vrijeme sa svojim roditeljima. "Nazovite ih i recite im da ih volite, trebaju li šta, otiđite do njih i zagrlite ih čvrsto… Kasno će biti svo ono cvijeće odneseno na njihove spomenike kad nas napuste sa ovoga svijeta", poručio je Enis.

Pauza od turneje za prave vrijednosti

Ova emotivna objava dolazi u vrijeme dok je glumac iznimno profesionalno aktivan. Njegova autobiografska monodrama "Da sam ja neko" niže uspjehe diljem Europe, a samo tijekom prosinca ima zakazane nastupe u Münchenu, Mannheimu, Zagrebu i Splitu. Čini se da je u pauzi od naporne turneje pronašao vrijeme za obitelj i podsjetio sebe i druge na prave životne vrijednosti.

Obožavatelji dirnuti gestom

Njegova poruka snažno je odjeknula među obožavateljima, koji su u komentarima izrazili divljenje i podijelili vlastite emocije. "Majka je prelijepa. Blago tebi Enise. Moje nema već 23 godine, a kako mi fali", napisala je jedna pratiteljica, dok su drugi poručili: "Čuvaj svoju majku kao zenicu oka svog."

Enis je ovom objavom još jednom potvrdio status ne samo omiljenog glumca, već i osobe koja cijeni obitelj, podsjetivši sve na ono što je u užurbanom tempu života doista najvažnije.

